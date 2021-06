Digitaler Impfpass in Apotheken: So lief der Start im Kreis Gifhorn

Gifhorn

Der ganz große Ansturm auf die Apotheken nach digitalen Impfzertifikaten blieb zum Startschuss am Montag aus. Aber es waren noch genug Interessenten, dass der Server zeitweise streikte und die Patienten nicht nur ihren gelben Papier-Impfausweis, sondern auch noch Geduld mitbringen mussten. Und den Apothekerinnen und Apothekern und ihren Belegschaften ist auch sonst gerade am Montag und Dienstag nicht langweilig.

Einer Familie brannte es am Montag richtig unter den Nägeln, denn sie wollte am Folgetag schon nach Griechenland fliegen. „Die hatte es eilig“, sagt Apothekerin Anna-Maria Blickwede. Doch Eile war das falsche Mitbringsel, zumindest zu bestimmten Zeiten. „Die meisten Patienten haben Verständnis“, sagt Blickwede. Tagsüber sei das System auch gelaufen. Doch es gab bestimmte Problem-Zeiten. Vor allem am Dienstag, aber dazu später mehr.

Von Papier zum QR-Code: Seit Montag zertifizieren Apotheken in Gifhorn Impfbescheinigungen digital für das Smartphone. Quelle: dpa Archiv

„Die ersten Zertifikate konnten wir gegen 11.30 Uhr ausstellen“, sagt Gesine Litterst von der Humboldt-Apotheke zum Montag. Bis dahin hakte es mit dem Server des Robert-Koch-Instituts. Und auch am Nachmittag war „der Bildschirm schwarz“. Ihr Fazit: „Es ruckelt noch.“

Morgens habe es Probleme gegeben, in den Server zu kommen, sagt Thorsten Stoye von der Aller-Apotheke. „Irgendwann hat es dann funktioniert, und es lief wie geschnitten Brot.“ Zumindest bis zum Nachmittag, dann habe es wieder Server-Probleme gegeben. Und auch am Dienstagmorgen ploppten wieder Fehlermeldungen auf.

Für die Apothekerschaft ist das kein Wunder. Die Zugriffe auf den Server des Robert-Koch-Instituts waren einfach zu viele. Wenigstens staute sich die Kundschaft bei vielen Apotheken nicht bis weit vor die Eingangstür. „Gute Nachfrage, aber gut verteilt“, sagt Stoye. „Netterweise kamen alle hintereinander weg.“ Der Appell, nicht gleich am ersten Tag zu kommen, habe wohl gefruchtet.

Stammkunden der Sonnen-Apotheke, die Blickwede und ihre Leute persönlich kennen, haben schon Tage vorher ihre Impfausweise da gelassen. Die konnte das Team dann abarbeiten, ohne dass Publikum dafür am Montag ins Geschäft kommen musste. Das habe den Verkehr entlastet. So etwas gehe aber eben nur in Land-Apotheken, die ihre Kunden noch persönlich kennen, schränkt Blickwede ein.

Apotheker sehen sich ins kalte Wasser geworfen

Grundsätzlich waren die Apotheker auf Schlimmeres gefasst, zumal sie sich mangels Testlauf ins kalte Wasser geworfen fühlen. Es sei noch verhältnismäßig gut gelaufen, hieß es noch am Dienstagvormittag. Wo man doch gerade montags und dienstags gut um die Ohren habe, so Stoye. Dann heiße es nämlich die Impflieferungen für die Hausarztpraxen zu organisieren und zu verteilen. Einige Schnelltest-Interessierte kämen immernoch rein. Und das Tagesgeschäft laufe ganz nebenbei auch noch. „Das war gestern schon eine Herausforderung“, fasst Stoye den Montag zusammen.

Er und viele Kollegen hatten das Personal extra aufgestockt – so es denn ging. „Alles was zwei Beine hat muss arbeiten“, sagt Ahmed El-Hawari, Apotheker aus Wesendorf. Doch die Kapazitäten seien begrenzt. „Personal aus dem Hut zaubern kann ich nicht.“ Ausfälle könne er sich jetzt gerade nicht leisten. „Wir sind mächtig unter Dampf.“

QR-Codes auch vom Impfzentrum oder Hausarzt? Auch das Gifhorner Impfzentrum stellt ab sofort bei künftigen Impfterminen auf Wunsch einen QR-Code für einen digitalen Impfnachweis als Ergänzung zum papiernen Impfpass aus, teilt der Landkreis Gifhorn mit. Das gilt allerdings nicht für jene, die bereits dort geimpft wurden. Bürgerinnen und Bürger, die bereits die Erst- oder Zweitimpfung erhalten haben und nun nachträglich einen Impfnachweis per QR-Code benötigen, sollen nicht erneut ins Impfzentrum kommen. Sie können sich an eine Apotheke wenden (www.mein-apothekenmanager.de) oder demnächst den QR-Code selbst online generieren, so der Landkreis. Das Land Niedersachsen werde dazu in Kürze eine Onlineanwendung zur Verfügung stellen. Alle notwendigen Daten zur Generierung des QR-Codes sind im Impfpass zu finden. Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, rechnet damit, dass er und seine Kollegen vom Juli an ebenfalls QR-Codes ausstellen können. „Die Software-Hersteller sind dran, dass wir das machen können.“ Um den eingescannten Impfstatus einer Person zuweisen zu können, speichern die Apps laut Landkreis neben Impfstatus und Impfstoff auch Namen und Geburtsdatum. Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss daher eine Einwilligung unterzeichnet werden. Zu beachten ist, dass der Barcode frühestens zwei Wochen nach der letzten benötigten Corona-Schutzimpfung aktiv ist – weil erst dann der vollständige Impfschutz gegeben ist. Weitere Infos zum digitalen Impfpass auf der Homepage das Landes Niedersachsen unter https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/FAQ/faqimpfung-195559.html.

Der Knall kam laut Stoye dann im weiteren Verlauf des Dienstags. Es sollte nicht bei Problemen am Morgen bleiben. „Es geht nichts mehr“, meldet er am Nachmittag der AZ. Er berichtet von vielen enttäuschten Kunden, die vergeblich auf ihren digitalen Impfpass hofften.

Pluspunkte im Konkurrenzkampf mit den Online-Apotheken

Sascha Strehmel, Inhaber der Ise-Apotheke in Gifhorn, sieht in diesem Service bei allem Aufwand und Serverstress auch eine Chance: „Das hilft unserem Berufsstand.“ Die klassische Apotheke könne mit dieser Dienstleistung punkten in der Konkurrenz zur Versand-Apotheke im Internet.

Von Dirk Reitmeister