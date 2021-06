Gifhorn

Die Reisesaison steht ins Haus. Wer schon die Covid-19-Impfung hinter sich hat, dem könnte der EU-weit gültige digitale Impfpass nützlich sein. Der ermöglicht es, auf dem Smartphone die Impfbestätigung mit sich zu tragen. Pflicht ist das nicht.

Die Apotheken starten zuerst, aber nicht alle haben die Technik

Bis vor wenigen Tagen war unklar, wie und wo es den digitalen Impfausweis gibt. Hier klaffen gerade noch Theorie und Praxis auseinander – auch im Kreis Gifhorn. Ärzte und Impfzentren müssen aktuell noch passen. In Gifhorn sind es zunächst die Apotheken, aber nur solche, die das technisch leisten können und eine entsprechende Telematik-ID haben.

Startklar ist etwa schon die Aller-Apotheke im Steinweg. Inhaber Thorsten Stoye würde liebend gerne schon einmal das System testen. „Es ist aber noch nicht freigeschaltet.“ Will heißen: Es warten noch sehr viele Unbekannte auf, wenn es am kommenden Montag losgehen soll. „Wir wissen etwa nicht, wie schnell wir den QR-Code erstellt bekommen.“

Daten werden ans RKI übermittelt, dort wird der QR-Code generiert

Den theoretischen Ablauf erklärt er so: Mit Impfbuch und Personalausweis kommen. Die Daten checkt Stoye, gibt sie in die Matrix einer speziellen Software ein. Name, Geburtstag, Impftermine und den verabreichten Impfstoff übermittelt er ans Robert-Koch-Institut. Dort wird ein QR-Code generiert und zurück geschickt. „Wie lange das dauert, weiß ich noch nicht. Ich hätte das gerne schon einmal ein paar Tage getestet.“

Den QR-Code druckt Stoye dann aus. Damit ist sein Part erledigt. In welche App jemand den Code hochlädt oder ob er es überhaupt tut oder den Zettel künftig als Impfbeleg vorweist, bleibt dem Kunden überlassen. Das Erstellen der Impf-QR-Codes ist übrigens kostenlos.

Welche Gifhorner Apotheken dabei sind, ist noch unklar

Welche Apotheken im Kreis Gifhorn den digitalen Impfausweis ausstellen können, ist in den nächsten Tagen im Internet auf dem Portal „mein Apothekenmanager.de“ mit der Eingabe der Postleitzahl zu sehen.

Wegen der vielen Unwägbarkeiten rät Stoye: „Nicht gleich am Montag kommen, sondern lieber noch ein paar Tage warten.“ Übrigens werden auch für Genese QR-Codes erstellt. Diese Kunden sollten die vom Gesundheitsamt bestätigte Infektion belegen können.

Schon Geimpfte erhalten ihren QR-Code nachträglich

Was machen jene, die schon die zweite Impfung erhalten haben? Aktuell sind die Ärzte technisch noch nicht in der Lage, einen digitalen Impfpass zu erstellen, weil die Software zur Generierung der Codes fehlt. Das Land kündigt an, dass dies in den kommenden Tage erst der Fall sein wird. Für jene, die bereits im Impfzentrum geimpft wurden, möchte das Land in den nächsten Tagen über das Impfportal unter www.impfportal-niedersachsen.de und über die Hotline des Landes unter Tel. (0800) 99 88 665 die Möglichkeit schaffen.

Von Andrea Posselt