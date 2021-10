Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat zusammen mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei die erste Stufe eines digitalen Führerscheins als Prototyp entwickelt. In dieser können Inhaberinnen und Inhaber eines Kartenführerscheins den digitalen Führerschein in der App „ID Wallet“ (digitale Brieftasche) auf ihrem Smartphone speichern und anzeigen lassen, heißt es auf der Homepage des Ministeriums. Der digitale Führerschein werde auf Basis der Daten aus den Zentralen Registern des Kraftfahrt-Bundesamtes ausgestellt. Weitere Optionen und Anwendungen werden künftig integriert und sollen beispielsweise die Anmietung von Mietwagen oder auch die Inanspruchnahme von Carsharing-Angeboten erleichtern. Derzeit wird mit BMW und Sixt an Anwendungen gearbeitet, die in den kommenden Monaten eingesetzt werden können.