Digitale Schule im Landkreis: Nicht nur das Menschliche ist ein Manko

Landkreis Gifhorn

Hefte und Schulbücher mussten am 13. März in allen Schulen im Landkreis Gifhorn im Rekordtempo eingepackt werden. Danach folgte an vielen Einrichtungen der erste Ernstfall fürs Arbeiten mit digitaler Technik. Für eine erste Zwischenbilanz ging die AZ auf Stimmenfang.

Seit Wochen ist der Arbeitsalltag von Marcus Lüpke, medienpädogischer Berater, streng getaktet. Er coacht sämtliche Schulen im Landkreis für den Einsatz digitaler Technik, es geht von einer Videokonferenz in die nächste. Und genau das möchten viele Lehrinnen und Lehrer auch gerade genauer lernen – Lernen auf Distanz mittels Videokonferenzen. Lüpkes erstes persönliches Fazit: „Das Digitale ist ein wichtiges Element für den Unterricht, aber man merkt auch, dass die soziale Kontakte extrem wichtig sind – und die fehlen jetzt.“ Zur Bestandsaufnahme zählt auch eine traurige Wahrheit: „Es sind Kinder abgehängt, bei einigen fehlen von Haus aus die Mittel. Manche können noch nicht einmal ein Arbeitsblatt ausdrucken.“ Schwierige Wohnsituationen, noch dazu keinen Internetzugang – Schulen müssten gerade diese Defizite überbrücken.

„Familien sind nun an ihren Grenzen“

Was zeitintensiv und extrem aufwändig ist, wie Dörte Gollin sagt, Rektorin der Gebrüder-Grimm-Grundschule. Für sie zeigt sich gerade, dass Deutschland bei der digitalen Schule einen „Entwicklungsrückstau“ habe. Und es zeige, sich eine große Kluft. „Bei einigen hapert es schon daran, dass sie keine Email-Adresse haben, keinen Arbeitsplatz und keinerlei technische Voraussetzungen.“ Für solche Fälle schwärme die engagierte Lehrerschaft gerade aus, mache Hausbesuche und stelle Arbeitsmaterial auf herkömmlichem Wege zur Verfügung. Was deutlich spürbar sei: Das digitale Lernen zu Hause stoße jetzt an seine Grenzen. „Die Familien sind nun an ihren Grenzen.“ Selbst Haushalte mit geeigneter Technik hätten Nöte, etwa wenn die Lehrer zu Videokonferenzen einladen und dafür Mama oder Papa den fürs Homeoffice genutzten Computer dann räumen müssten. „Die Kinder, die jetzt wieder in die Schule kommen, sind froh, wieder da zu sein.“

Lehrer fangen Defizite auf

Ungeahnte Probleme haben sich in den letzten Wochen für Marion Music, Konrektorin der Bonhoeffer-Realschule, aufgetan. „Es gibt viele Kinder, die zu Hause keinen Laptop haben. Einige machen ihre Aufgaben am Handy. Andere haben schlechte Internetverbindungen. Das hätte ich vorher nie geahnt.“ Nur dank engagierter Kollegen, die Aufgaben ausdrucken und Schüler so mit Material versorgen, könne dafür gesorgt werden, dass Kinder nicht abgehängt werden. Und auch das gibt es: Die Konrektorin hat Schüler mit privater Technik ausgestattet, sieben ausrangierte PCs der Schule wurden wieder flott gemacht und nun verliehen. „Wir haben schon viel aufgeschrieben, wo wir künftig ran müssen.“

Das dürfte bei vielen Schulen im Landkreis eine ganze Menge sein, mutmaßt Mario Toborg von der Lehrer-Gewerkschaft GEW. Jetzt offenbare sich, dass das Thema Digitale Schule „einfach nur ein Flickwerk“ sei. Im Landkreis seit die Kluft zwischen gut und miserabel ausgestatteten Schulen groß, das Land Niedersachsen „erst jetzt aufgewacht“ mit der einheitlichen Lernplattform. Und dass viele Kinder zu Hause gar nicht über die notwendige Technik verfügen, erzeuge eine „Chancenungleichheit“, über deren Behebung dringend gesprochen werden müsse. „Wollen wir über Prämien für die Autoindustrie diskutieren oder darüber, wie wir in die Bildung der Kinder investieren?“, fragt Toborg. Aus seiner Sicht seien Schulträger oder das Land in der Pflicht, die Kosten für die technische Ausrüstung der Schüler zu tragen. „Aktuell kann von digitalem Lernen für alle keine Rede sein“, so sein vorläufiges Fazit. Leider bestätigt habe sich auch, dass in Deutschland Bildung stark von der sozialen Herkunft abhänge.

Ein dickes Lob von Marcus Lüpke bekommen gerade die Grundschulen für ihren digitalen Einsatz in Corona-Zeiten. „Hier haben die Lehrer unglaublich schnell und flexibel reagiert, zum Teil auch zu Hause technisch aufgerüstet.“ Inzwischen nutzen einige Lehrer die Möglichkeit, die Kinder in den Videokonferenzen in Gruppenarbeiten lernen zu lassen. Was technisch möglich ist, weiß der Experte aus eigener Erfahrung als Lehrer. Er versendet Lernmaterial etwa als QR-Code. Bei aller Technikbegeisterung bleibt bislang aber die Erkenntnis: „Schüler zu trösten oder zu motivieren, geht aktuell kaum. Das Manko ist gerade das Menschliche.“

Von Andrea Posselt