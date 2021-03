Gifhorn

Das Helios-Klinikum Gifhorn ist auf dem Weg, ein fast papierloses Krankenhaus zu werden. Mit der Einführung der digitalen Patientenakte soll vermutlich schon im kommenden Monat ein entscheidender Schritt in diese Richtung gegangen werden.

„Die digitale Patientenakte wird voraussichtlich im April 2021 eingeführt“, geht Lisa Iffland, Sprecherin des Helios-Klinikums Gifhorn auf das zukunftsweisende Projekt ein. „Gestartet wird mit zwei Pilotstationen“, erläutert Iffland. Helios will die Neuerung dann jedoch zügig im gesamten Haus umsetzen. „Unser Ziel ist es, bis Mitte des Jahres auf allen Normalstationen die digitale Patientenakte einzuführen“, erklärt die Sprecherin des Klinikums. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitierten auf diesem Weg von einem regelmäßigen Schulungsangebot.

Zeitersparnis und mehr Sicherheit

Künftig sollen dann auch am Helios-Standort Gifhorn sowohl Ärzte als auch Pflegekräfte die Daten über mobile Computer und Tablets eintragen und abrufen können – und das gleichzeitig. „Eine Zeitersparnis, die auch zur Sicherheit der Patienten beiträgt“, bewirbt Helios im Internet das Projekt, dass beispielsweise im August 2019 schon im Klinikum Saarow auf den Weg gebracht worden ist. So soll’s auch in Gifhorn laufen.

„Medikation, Wunddokumentation, digitale Fieberkurve und Pflegemanagement sind die ersten und wichtigsten Bausteine der elektronischen Patientenakte“, geht Iffland auf Details der digitalen Patientenakte ein. „Analog zum sogenannten Arztarbeitsplatz implementieren wir in unserem Krankenhaus-Infosystem Medico einen Pflegearbeitsplatz zur täglichen elektronischen Erfassung der Arbeitsprozesse“, ist Iffland vom Erfolg des Projekts überzeugt.

„Visitenwagen aufgestockt“

„Unsere Visitenwagen wurden hierfür extra aufgestockt“, führt Iffland aus. „Es gibt auf jeder Station und in jeder Abteilung sogenannte Keyuser, die die Schnittstelle zwischen EDV und Abteilungen darstellen“, weiß die Sprecherin des Gifhorner Klinikums. Ganz ohne Papier und Kugelschreiber wird es jedoch auch in Zukunft nicht gehen. „Die Einführung der digitalen Patientenakte ist nicht gleichzusetzen mit der kompletten Digitalisierung aller Schriftstücke“, sagt Lisa Iffland.

Digitaler Info-Abend für Eltern

Die Digitalisierung spielt in Corona-Zeiten am Gifhorner Helios-Klinikum – es hat 370 Betten und 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch an anderen Stellen eine wichtige Rolle. „Letzten Monat fand der erste digitale Informationsabend für werdende Eltern per Videokonferenz statt“, berichtet Iffland. Video-Sprechstunden für Patientinnen und Patienten würden aktuell jedoch nicht angeboten. Die Verbindung zu entlassenen Patientinnen und Patienten werde derzeit ebenfalls nicht digital gehalten – das Klinikum setze hier momentan auf den telefonischen Kontakt, so Iffland.

Gifhorns Helios-Klinikum bringt es nach eigenen Angaben jährlich auf die stolze Zahl von rund 21 260 stationäre Behandlungen, 29 260 ambulante Behandlungen kommen pro Jahr hinzu.

Von Uwe Stadtlich