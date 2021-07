Gifhorn

Moin. Bei Asterix sagense, die Gallier hätten nur Angst, daß ihnen der Himmel aufn Kopf fällt. Die alten Deutschen fürchteten nichts außer Gott, die neuen Deutschen fürchten, daß der Mallorca-Urlaub ausfällt. Was is das jetzt: Weicheierei oder Wohlstandsverwahrlosung?

Vor Krankheit und Abkratzen scheint keiner Muffe zu haben, wenn das Deltamonster einreitet. Aber so isser, der Deutsche, am meisten Angst hat er davor, daß ihm die Freizeit verhagelt wird und daß es ihm ans Portemonnaie geht. Früher war das die Urangst vor der Steuernachzahlung. Das große Zittern kam zum Glück bloß einmal im Jahr.

Muffensausen is jeden Tag angesagt

Heute is jeden Tag Muffensausen angesagt. Ein Blick auf den aktuellen Spritpreis an der Tanke: zack Benzinangst. Ein Besuch beie Sparkasse: zack Negativzinsangst. Im Baumarkt: Dachlatten-Meter-Drei-Euro-Angst plus Zementangst und Styroporangst. Inne Zeitung gucken sollte man am besten gar nich, da geistert gerade wieder die größte Muffe der Deutschen rum: Tempolimit-Angst. Wenigstes vor Corona und sich Anstecken hat hier keiner Angst. Die sollte er aber besser haben, Mallorca-Urlaub hin oder her.

Und was macht unse Regierung gerade? Der niedersächsische Landtag berät über das Höfesterben. Jedes Jahr machen hunderte den Laden dicht. Hektars untere Füße reizt keinen Vollerben mehr, da wird er lieber Influenzer oder Blogger. Als Bauer sitzt du heute mehr am Computer für Anträge und Nachweise als aufn Trecker.

Mamma macht Hofcafé und ich büschen Wohnmobilstellplatz

Den ganzen Kram von Glyphosat, appe Ferkelschwänze, Tierwohl, Blühstreifen und niedersächsischer Umweg den will sich einfach keiner mehr antun. Da sagt sich doch jeder über 50: Mag alles wohl richtig sein, aber ich tu mir den Schiet nich mehr an: Laden dicht, Mamma macht Hofcafé und ich büschen Wohnmobilstellplatz, Schluß mit Landwirtschaft.

Aufe andere Seite fängt jetzt auch die Heidelbeersaison an und da hab ich mich gefragt, ob das nich auch was wäre für den Umbau der klassischen Landwirtschaft. Bei denen is ja viel „Heidelbeeren zum Selberpflücken“.

Schweine zum Selberschlachten oder erssma Füttern

Wie wärs mit Schweine zum Selberschlachten oder erssma Füttern. Du mietest ein hungriges Ferkel und mußt sehen, daß du’s fett kriegst. Ab zehn Schweine Patenschaften gibs den Wohnmobilstellplatz gratis dazu. Und im Dezember werden die Viecher feierlich abgemurkts, Schlachtefest und Wurstfressen inklusiv. Das is ja das Moderne: Der Erlebnischarakter der bäuerlichen Landwirtschaft muß gesteigert werden. Treckerfahr-Wochenenden für 200 Euro inklusive Heuhotel und der Acker is gepflügt, und als Bauer kannste endlich mal in Ruhe aufe Terrasse sitzen.

Munter bleiben!

Von Dietmar Wischmeyer