Diese Testzentren im Landkreis Gifhorn starten als nächstes

Landkreis Gifhorn

Im Mehrgenerationenhaus der Dachstiftung Diakonie im Georgshof werden Gifhornerinnen und Gifhorner bereits auf das Corona-Virus getestet. Am Dienstag, 30. März, geht auch das Testzentrum im Ratsweinkeller an den Start, der Betreiber „Dein Corona Testzentrum“ kündigt Öffnungszeiten an sieben Tagen pro Woche täglich von 9 bis 18 Uhr an, in denen bis zu 700 Tests vorgenommen werden können. Nächste Woche sollen weitere Schnelltestzentren folgen, es geht um Drive-Ins in Gifhorn, um Wittingen, Grußendorf und Meine. Und auch im Kulturzentrum Meinersen sind die kostenlosen Schnelltests möglich.

Die Anmeldung zu den kostenlosen Schnelltests erfolgt online über die Webseite des Betreibers www.DeinCoronaTestzentrum.de. Im Testzentrum können auch PCR-Tests durchgeführt und direkt dort im Labor ausgewertet werden. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome. Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss sich diese Person sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird vom Testzentrum an das Gesundheitsamt weitergegeben und so lange aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Der Umbau läuft: Im Ratsweinkeller entsteht ein Testzentrum. Quelle: Thorsten Behrens

„Der Anbieter verfügt bereits über Erfahrungen bei der Einrichtung und dem Betrieb solcher Testzentren“

Landrat Dr. Andreas Ebel zeigte sich zufrieden über die Beauftragung: „Der Anbieter verfügt bereits über Erfahrungen bei der Einrichtung und dem Betrieb solcher Testzentren.“ Das Land Niedersachsen hat durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass Drittanbieter wie „Dein Corona Testzentrum“ nur durch den Landkreis Gifhorn beauftragt werden können.

Bürgermeister Matthias Nerlich erklärt: „Wir waren schon seit einiger Zeit mit einem der Gesellschafter dieser Firma in engem Kontakt. Es freut mich, dass in der Gifhorner Innenstadt ein zweites Testzentrum eröffnet wird.“ Ebel ergänzt: „Es ist schön, dass wir ein weiteres Testzentrum für die Bürgerinnen und Bürger in zentraler Lage in der Gifhorner Innenstadt schaffen konnten.“ Die Stadt Gifhorn baut den Ratsweinkeller gerade um.

Im Helios-Klinikum in Wittingen geht es auch am 30. März los

Darüber hinaus sind weitere Testzentren im Landkreis Gifhorn geplant. Auch im Helios-Klinikum in Wittingen wird der Testbetrieb am Dienstag, 30. März, eröffnet. Und in 46 Arztpraxen und acht Apotheken im gesamten Landkreis Gifhorn sind ebenfalls kostenlose Schnelltest möglich.

Neben den beiden Gifhorner Testzentren sollen im Gifhorner Stadtgebiet zwei Drive-In-Standorte für Schnelltests entstehen, für die allerdings noch die Zustimmung des Ordnungsamtes der Stadt aussteht. Zum einen hat der Landkreis den Betreiber Blome & Pillardy GmbH beauftragt, der auf dem Parkplatz des Gifhorner Mühlenmuseums Schnelltests anbieten wird, bei denen die Bürgerinnen und Bürger im Auto sitzen bleiben können. Zum anderen soll auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße in Gifhorn ein weiterer Drive-In für Schnellteste entstehen. Hier steht der Betreiber ecolog-international fest. Der Kreisverband Gifhorn des Deutschen Roten Kreuzes prüft derzeit die Einrichtung eigener Testzentren. In Frage kommen unter anderem Lokalitäten in Grußendorf und Meine.

Die Gebietseinheiten sollen den für ihren Standort passenden Betreiber nennen

Der Landkreis hat die anderen Gebietseinheiten angesprochen, um Orte für weitere Testzentren zu nennen, und hat ihnen sechs Anbieter für Testzentren benannt. Bis Anfang nächster Woche sollen die Gebietseinheiten den für ihren Standort passenden Betreiber nennen. Anschließend beauftragt der Landkreis Gifhorn diesen Anbieter, damit schnellstmöglich Testzentren eingerichtet werden können.

Von der AZ-Redaktion