Diese Stars bringen wieder Leben in Gifhorns Kultbahnhof

Gifhorn

Es geht wieder los! Endlich! Unter den Bedingungen 3G (genesen, geimpft oder tagesaktueller Test) darf der Kultbahnhof in Gifhorn nach eineinhalb Jahren wieder seinen Liveclub eröffnen. Start ist am Freitag, 3. September, um 20 Uhr mit Vanderlinde aus Holland.

Bodenständiger Westcoastsound, Americana, Folkrock und ein dezenter Hauch von Countryrock bestimmen das Bild. Große Namen wie Crosby, Stills, Nash & Young, The Byrds, Creedence Clearwater Revival, The Grateful Dead, Bob Dylan und andere kommen einem für einen kurzen Moment in den Sinn, nur um gleich wieder der Erkenntnis den Weg zu bereiten, dass Vanderlinde sich stilistisch auf genanntem Terrain bewegen und dabei ihren ganz eigenen Sound und Charme besitzen.

Eigenkompositionen begeistern eine enorme Bandbreite an Menschen

Natürlich wird mit „Ohio“ den großartigen CSNY ein ganz hervorragender Tribut gezollt, aber es sind die eingängigen, eindringlichen und verzaubernden Eigenkompositionen der Band, die jedes Publikum sofort abholen und vom jungen bis Hippieteenager zum reifen Classic Rock Fan eine enorme Bandbreite an Menschen begeistern. Vanderlinde sind leidenschaftliche Musiker, entfesseln eine gewaltige Energie auf der Bühne. Einlass ab 19 Uhr, die Tickets gibt es für 15 Euro plus Vorverkaufsgebühren in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, und bei Famila sowie online unter: www.kultbahnhof-gifhorn.de, an der Abendkasse kosten sie 20 Euro.

Weiter geht’s mit dem deutschen König des Blues: Abi Wallenstein und Blues Culture. Seit mehr als 40 Jahren erobert er mit seinem Charisma die Herzen der Bluesfans und ist für viele bereits eine Art Volksheld oder sogar schlicht die Verkörperung des Blues selbst. Sein einmaliger Fingerpickingstil ist eine faszinierende Mischung aus Delta Blues und Rockelementen. Aber es ist zuallererst Wallensteins Stimme, die begeistert.

Die Stimme erinnert ein wenig an Tom Waits

Sie klingt eher heiser und rauchig und erinnert ein wenig an Tom Waits und dennoch zaubert in ihre schwingenden Töne so viel Herz und Seele, dass sie jeden technisch noch so perfekten Gesang vergessen lässt. Vorangetrieben von Mundharmonika Maestro Steve Baker, der immer wieder unter Beweis stellt, dass er zu den besten und unterhaltsamsten seines Faches gehört. Auch Rhythmusgeber Martin Röttger trägt mit seinen mal explosiv-kraftvollen, dann wieder elastisch-weichen Beats wesentlich zur Musik bei. Abi Wallenstein ist am Donnerstag, 9. September, um 20 Uhr auf der Bühne, Tickets an den genannten Vorverkaufsstellen für 20 Euro im Vorverkauf, für 28 Euro an der Abendkasse.

Und am Donnerstag, 16. September, kommen Florian Lohoff und seine Band – kreative Freigeister, die sich in den Schubladen Rock, Funk, Blues und Soul auskennen wie in ihrem eigenen Zuhause und doch in keiner Schublade länger ̈als notwendig verweilen. Sie sind wagemutig genug, einen hochbrisanten, brodelnden Cocktail aus den Einflüssen der alten Klassiker zu brauen, den sie für die Gegenwart und die Zukunft konservieren. Jimi Hendrix, James Brown, Sly Stone, Warren Haynes, irgendwo sicher auch Lenny Kravitz und frischere Stars wie Joe Bonamassa, diese pulsierende, lebendige Musik ist Grundlage des Stils, den sich Florian Lohoff auf die Fahne geschrieben hat.

Inklusive Sahnehäubchen auf dem Klangkuchen

Mit Größen wie Henrik Freischlader und Walter Trout als deren Gast gerockt, beim renommierten Guitar Heroes Festival in Joldelund auf der Bühne gestanden. Das perfekte Zusammenspiel der eigenen Band selbst bei relativ freiformatigen Improvisationen ist da nur noch das Sahnehäubchen auf dem Klangkuchen. Auch diese Tickets gibt’s in der AZ-Konzertkasse, bei Famila und online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de, sie kosten 15 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.

Von der AZ-Redaktion