Diese Gifhorner Fälle werden im November vor dem Landgericht Hildesheim verhandelt

Gifhorn/Hildesheim

Ein 26-jähriger Gifhorner muss sich von Freitag, 5. November, an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der Anklage nach hat er einiges auf dem Kerbholz: Ihm wird schwerer Raub, schwerer Diebstahl, Körperverletzung und versuchte Körperverletzung in zwei Fällen vorgeworfen. Alle fünf Straftaten sollen sich Ende November 2019 ereignet haben.

Die Ex-Freundin des Angeklagten soll an diesem Tag gemeinsam mit drei Männern zu ihm gekommen sein, um ihm nach der Trennung ein paar Sachen vorbei zu bringen. Der 26-Jährige war zu dem Zeitpunkt betrunken. Er soll eines seiner Handys vermisst und zunächst versucht haben, einem der Anwesenden eine Kopfnuss zu verpassen. Anschließend soll er seine Ex-Freundin geschubst, gewürgt und an den Haaren gezogen haben, bis sie gestürzt sei. Und dann soll er einem anderen Zeugen eine so massive Kopfnuss versetzt haben, dass dieser Nasenbluten bekam. Die mittlerweile alarmierte Polizei hatte zunächst für Ruhe gesorgt, aber als sie wieder abgerückt war, soll der Angeklagte seine frühere Freundin in den Schwitzkasten genommen und ihr ein Messer vorgehalten haben. Dann soll er sie durchsucht und ihre Kopfhörer weggenommen haben. Als die Zeugin weinend zusammengebrochen sei, soll er von ihr abgelassen und stattdessen dem Zeugen das Handy weggenommen haben, dem er zuvor die Kopfnuss versetzt hatte.

Ein weiterer Fall aus Gifhorn beschäftigt das Landgericht im November: schwere Brandstiftung und ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Am Dienstag, 23. November, steht der 21-jährige Angeklagte vor Gericht, der am 1. Mai in seinem Zimmer in einer Wohneinrichtung zunächst mehrere Papiere und Kleidungsstücke in Brand gesetzt haben. Das Feuer war von Zeugen gelöscht worden, wobei der Schaden mindestens 11 500 Euro betragen soll. Nach seiner Festnahme soll der Angeklagte aggressiv geworden sein und eine Polizeibeamtin gegen eine Wand geschubst haben. Die Staatsanwaltschaft geht von erheblich verminderter Schuldfähigkeit aus, da der Angeklagte an einer psychiatrischen Erkrankung leidet.

Von der AZ-Redaktion