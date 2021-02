Diese Faschingsveranstaltungen für Kinder gibt es Rosenmontag im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Viel los ist am Rosenmontag nicht im Landkreis Gifhorn in Sachen Fasching. Aber ganz ohne geht natürlich auch nicht. Zwei Aktionen wurden der Aller-Zeitung gemeldet – eine in Bergfeld, eine in Gifhorn. Darum geht es.

Das läuft beim TSV Bergfeld

Der TSV Bergfeld möchte zumindest den jungen Narren ein wenig Abwechslung vom Corona-Einerlei bieten. „Wir laden zu einer Online-Kinderfasching-Veranstaltung über Zoom ein“, sagt Nicole Blaß. Von 16 bis 16.30 Uhr sind die Kleinsten an der Reihe. Für die etwas größeren Kinder ist dann von 16.45 bis 17.15 Uhr Spaß angesagt. Es gibt altersentsprechende Tänze und kleine Spiele fürs Wohnzimmer. benötigt wird ein Luftballon – und wer möchte, darf sich natürlich verkleiden. Alle Infos wie Ablauf und den Link zum Teilnehmen gibt es unter Tel. (01 70) 77 00 861.

Und das ist in der Gifhorner Grille los

Das Gifhorner Freizeit- und Bildungszentrum Grille lädt ebenfalls zu einem Online-Fasching ein – und zwar Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Das erwartet die Teilnehmer: Backen, basteln, Spaß haben, ein Kostümwettbewerb – also verkleiden. Gefeiert wird von 15 bis 16 Uhr, wer teilnehmen möchte, muss eine E-Mail an grille@stadt-gifhorn.de schicken mit seiner Telefonnummer und seinen Namen. Dann gibt es den Zugang.

