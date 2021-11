Diese Fälle aus dem Landkreis Gifhorn verhandelt das Landgericht im Dezember

Landkreis Gifhorn/Hildesheim

Vier Angeklagte müssen sich im Dezember vor dem Landgericht Hildesheim für Taten verantworten, die sie im Landkreis Gifhorn begangen haben sollen. Ein Fall liegt bereits sieben Jahre zurück. Dem heute 70 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, im Herbst 20214 ein damals neun Jahre altes Mädchen zweimal sexuell missbraucht zu haben, als das Kind bei dem Senior zu Besuch war. Am Montag, 20. Dezember, wird der Fall verhandelt.

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 2. Dezember, die Verhandlung gegen einen 26-Jährigen, der wegen schweren Raubes, schweren Diebstahls, Körperverletzung und versuchter Körperverletzung in zwei Fällen vor zwei Jahren angeklagt ist. Als seine Ex-Freundin in Begleitung von drei Zeugen mehrere Sachen bei ihm vorbeibringen wollte, soll der damals alkoholisierte 26-Jährige versucht haben, einem der Zeugen eine Kopfnuss zu verpassen. Anschließend soll er seine Ex-Freundin geschubst, gewürgt und an den Haaren gezogen und einem weiteren Zeugen dann eine Kopfnuss versetzt haben. Nachdem die Polizei die Auseinandersetzung zunächst beruhigt hatte, soll der Angeklagte seine frühere Partnerin in den Schwitzkasten genommen und ihr ein Messer vorgehalten haben, bevor er ihr ihre Kopfhörer wegnahm.

Fortsetzungstermin zu schwerer Brandstiftung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Ebenfalls am 2. Dezember sowie am Dienstag, 21. Dezember, wird ein Prozess wegen schwerer Brandstiftung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte fortgesetzt. Hier geht es darum, dass der 21-jährige Angeklagte im Mai diesen Jahres sein Zimmer im Clausmoorhof in Brand gesetzt haben soll.

Von der AZ-Redaktion