Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn gelten seit Donnerstag, 2. September, verschärfte Corona-Regeln, insbesondere betreffen diese das Inkrafttreten der 3G-Regel. Hintergrund ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Schwellenwert von 50 überschritten hat.

In welchen Bereichen gilt seit Donnerstag die 3G-Regel?

Die 3G-Regel gilt für die Teilnahme an Sitzungen, Zusammenkünften oder Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 und maximal 1 000 Personen. Diese Vorgabe gilt auch für geschlossene Räume von Kinos, Theatern und anderen Kultureinrichtungen sowie für Zoos, botanische Gärten und Freizeitparks. Ebenso gilt die 3G-Regel für Gastronomie in geschlossenen Räumen, für die Nutzung von Beherbergungsstätten wie Hotels oder Jugendherbergen, für die Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen und für die Nutzung von Sportanlagen beziehungsweise Sport in geschlossenen Räumen, dazu zählen auch Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen, Spaßbäder, Thermen und Saunen.

Darüber hinaus müssen alle Betriebe oder Einrichtungen ein Testkonzept für die dienstleistenden Personen aufstellen und diese mindestens zweimal wöchentlich testen. Die Testpflicht gilt nicht für vollständig Geimpfte und Genesene, für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind sowie für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen Testkonzeptes regelmäßig in Schulen getestet werden.

Was ist mit der 3G-Regel bei privaten Feiern?

Die 3G-Regel ist auch bei privaten Veranstaltungen anzuwenden, wenn mehr als 25 Personen feiern, die weder geimpft noch genesen sind. Es besteht keine Maskenpflicht, auch wenn die Feier in geschlossenen Räumen stattfindet. Ausgeklammert werden dabei private Räumlichkeiten, dennoch wird auch hier die 3G-Regel empfohlen. Nicht mitgezählt werden vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sowie Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind und Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen Testkonzeptes regelmäßig in Schulen getestet werden.

Was besagt die 3G-Regel?

In all diesen Bereichen haben nur noch vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt. Als vollständig geimpft gelten Personen ab dem 15. Tag nach der letzten, notwendigen Corona-Impfung. Als genesen gelten Personen, deren überstandene Corona-Infektion mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Tests müssen von zugelassenen Stellen abgenommen werden. Ein Schnelltest ist 24 Stunden gültig, ein PCR-Test 48 Stunden. Selbsttests sind nicht gültig.

Warum tritt die 3G-Regel im Kreis Gifhorn in Kraft?

Laut niedersächsischer Corona-Verordnung tritt die 3G-Regel in Kraft, wenn in einem Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert von 50 überschritten hat. Im Kreis Gifhorn war das am Dienstag, 31. August, der Fall. Erstmals überschritten wurde der Wert am Donnerstag, 26. August (50,8). Er stieg an den folgenden Tagen stetig an: 56,4 am Freitag, 27. August; 60,9 am Samstag, 28. August; 67,1 am Montag, 30. August; 68,8 am Dienstag, 31, August.

Wie lange bleibt die 3G-Regel in Kraft?

Eine Lockerung ist erst möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis den Schwellenwert von 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unterschreitet.

Was ist mit der Maskenpflicht?

Die medizinische Maskenpflicht gilt weiter in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind. Also auch im Öffentlichen Personennahverkehr, in der Fahrschule und für Menschen, die Tätigkeiten und Dienstleistungen ausüben, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – insbesondere in den Bereichen Gesundheitsversorgung, der Pflege von Personen und im Handel.

Was gilt für Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars?

Es gelten die 3G-Regel, eine medizinische Maskenpflicht und eine Kapazitätsgrenze von 50 Prozent, außerdem ist eine ausschließlich elektronische Kontaktdatenerhebung vorgeschrieben. Darüber hinaus gewährt die Landesverordnung den Betreiberinnen und Betreibern dieser Einrichtungen die Option, die 2G-Regel anzuwenden. Dann erhalten nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt und die medizinische Maskenpflicht entfällt.

Was gilt für Großveranstaltungen?

Für Großveranstaltungen mit über 5 000 gleichzeitigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist im Vorfeld eine Genehmigung erforderlich. Hierfür gelten aber schärfere Hygiene- und Abstandsanforderungen wie beispielsweise ein fester Sitzplatz, eine Schachbrettbelegung und eine Kapazitätsgrenze von 25 000 Personen. Eine Teilnahme ist nur nach der 3G-Regel möglich.

Was gilt für Kitas, Kindertagespflege und Schulen?

Diese bleiben grundsätzlich im Präsenzbetrieb mit erhöhten Hygieneanforderungen, die eine Infektionskettennachverfolgung gewährleisten. Der Landkreis kann im Falle eines lokalen Infektionsgeschehens einen eingeschränkten Betrieb oder die Untersagung eines Betriebs anordnen.

Von unserer Redaktion