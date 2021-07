Vier Wochen lang sah es so aus, als könnte man im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Gifhorn von Entspannung reden. Nun steigen die Zahlen aber langsam und stetig wieder an, die Inzidenz lag drei Tage in Folge über 10. Das bedeutet, dass am Dienstag neue Regeln in Kraft treten. Die AZ hat sie aufgelistet.