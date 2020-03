Diese Bilderbücher verzaubern uns

Ihre Tageszeitung stellt die schönsten Neuerscheinungen für unsere jüngsten Leser bis acht Jahre vor.

ÜBER DAS BESTE PONY

Susan Niessen/ Leonie Ebbert: „Lotti und Dotti. Die schönsten Ferien der Welt.“ Coppenrath, 40 Seiten, 15 Euro.

Die Autoren: Susan Niessen hat Literatur studiert und war Lektorin in einem Verlag,bevor sie selbst Kinderbuchautorin wurde. Leonie Ebbert ist Fotografin aus Münster, in den sozialen Medien findet man sie unter „Knirpse knipsen“.

Das Buch: Zum ersten Mal verbringt Lotti ganz allein ihre Ferien bei Oma. Sie kochen gemeinsam, spielen hundert Mal hintereinander „Halli- Galli“ und schauen lustige Filme. Doch eines Morgens steht ein kleines weißes Pony mit schwarzen Punkten in Omas Flur. Es ist Dotti, die Mini-Appaloosa-Stute vom Nachbarhof, die Langeweile hat. Da schlägt Lotti vor, mit Dotti zu spielen. Und so erleben die beiden in den nächsten Tagen viele spannende und lustige Abenteuer – und Überraschungen.

Für wen geeignet: „Lotti und Dotti“ ist eine warmherzig erzählte Geschichte für Kinder ab drei Jahren, die durch die traumhaften Fotos zu einem echten Kinderbuchschatz wird.

ÜBER DAS LESEN

Isabelle Arsenault: „Albert will lesen“. Nord-Süd-Verlag, 48 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin: In Kanada ist Isabelle Arsenault für ihre Bildergeschichten sehr bekannt.

Das Buch: Albert will in Ruhe lesen, aber zu Hause ist es zu laut. Er flüchtet sich nach draußen, in der Hoffnung, dort seine Ruhe zu finden und sich mit dem Buch fortzuträumen, doch von überall kommen Kinder und wollen mit ihm spielen, basteln oder bauen. Schließlich platzt Albert der Kragen – er will doch einfach nur lesen – und er schreit all seine Freunde ganz laut an. Ob es in dieser verfahrenen Situation überhaupt noch eine Lösung geben kann?

Für wen geeignet: Gut erzähltes Bilderbuch über eines der schönsten Hobbys. Aber auch die anderen Kinder, die mit Albert gerne etwas unternehmen wollen, kann man verstehen. Zum Glück gibt es ja für alles ompromisse, man muss nur darauf kommen. Ab vier Jahre.

ÜBER EIGENE STÄRKEN

Kobi Yamada: „Was du machst, ist gut“. Wimmelbuchverlag, 100 Seiten, 39,95 Euro.

Der Autor: Yamada ist ein kreativer Kopf. Er schreibt Geschenkbücher, ist Präsident einer Firma, in der „außergewöhnliche Menschen außergewöhnliche Dinge“ erschaffen.

Titelseite: Was du machst ist gut. Quelle: NP

Die Bücher: Was du machst, ist gut“, ist eine Sammelkassette mit drei Bilderbüchern, die sich um bestimmte Themen drehen. „Was macht man mit einem Problem?“ erklärt kindgerecht, wie wenig es bringt, wenn man sich einem Konflikt nicht stellt. In „Was macht man mit einer Chance?“ geht es um die Angst, etwas zu tun. Und bei „Was macht man mit einer Idee?“ um die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Alle Titel bestechen durch die außergewöhnlichen Illustrationen.

Für wen geeignet: Für Nachdenkliche ab sechs Jahre.

ÜBER DIE GEFÄHRDUNG DER NATUR

Marie G. Rohde: „Unheimliche Umweltmonster und wie man sie besiegt“. Knesebeck, 17 Euro.

Die Autorin: Rohde wuchs in Schweden auf, studierte Architektur und wurde dann Illustratorin.

Titelseite: Das unheimliche Umweltmonster. Quelle: NP

Das Buch: Die Idee für das Buch hatte die Autorin, als sie Kinder dabei beobachtete, wie diese auf einem Schulhof, zwischen achtlos weggeworfenen Plastikverpackungen, ein verblüffend großes Pokémon-Wissen austauschten. Was, wenn die Kinder alles über die Monster erfahren würden, die unser gleichgültiges Verhalten der Umwelt gegenüber heraufbeschwört? So erfand sie die würgende Straßenviper, den müffelnden Müllkong, den Drachen der Globalen Erwärmung oder den kolossalen Fettklops. Zu jedem Ungeheuer gibt es viele Infos darüber, was das Monster anrichtet.

Für wen geeignet: Für Umwelthelden ab acht Jahre, die mit wichtigem Wissen gefüttert werden wollen.

ÜBER ZWEI MINI-HELDEN

Sven Maria Schröder: „Max und Mux und der Riesenwunschpilz“.Boje, 64 Seiten, 14,90 Euro.

Der Autor: Der Hamburger hat Kommunikationsdesignstudiert und ist freier Zeichner, unter anderem von Comics. Die Geschichte von Max und Mux ist sein Debüt im Bilderbuchbereich.

Das Buch: Die Waldwichtel Max und Mux verlassen zum ersten Mal ihre Baumhäuser.Sie haben ein riesiges Buch gefunden, in dem von einem sehr geheimnisvollen Pilz die Rede ist, von dem man sich zu einer ganz bestimmten Zeit im Jahr etwas wünschen kann. Gespannt machen sich die Freunde auf und ziehen los. Doch im Wald lauern viele Herausforderungen auf die zwei Mini-Wanderer.

Für wen geeignet: Sehr liebevoll gezeichnete Geschichte mit lustigem Ende zum Vorlesen, Schauen und Entdecken für Kinder ab vier Jahre.

ÜBER DAS ANDERSSEIN

Nina Hundertschnee/ Pe Grigo: „Leopeule“. Dragonfly, 32 Seiten, 14 Euro.

Die Autoren: Nina Hundertschnee war Eiskunstläuferin und Lektorin, bevor sie Kinderbuchautorin wurde. Pe Grigo ist Designerin.

Titelblatt: Leopeule . Quelle: NP

Das Buch: Leopeule sieht ganz anders aus als ihre Geschwister und die anderen Vögel. Sie hat Flecken auf den Federn, kann nicht fliegen und singen schon gar nicht. Sie ist einfach ein hoffnungsloser Fall. Gerade als Leopeule daran am Verzweifeln ist, bekommt sie ihre Chance: Denn sie sieht etwas, was die anderen kleinen Vögel alle nicht entdecken. Und damit ist klar: Egal wie anders man ist, in jedem steckt eine Besonderheit und mindestens eine Begabung.

Für wen geeignet: Das fröhlich gestaltete Buch ist toll für alle Kinder ab drei Jahren. Nina Hundertschnee hat dieses Buch ihrer Tochter gewidmet, die mit Trisomie 21 geboren wurde.

ÜBER DIE ZEIT

Bettina Obrecht, Julie Völk: „Dann gehe ich jetzt, sagte die Zeit“. Tulipan, 40 Seiten, 15 Euro.

Die Autoren: Bettina Obrecht hat mehr als 50 Kinderund Jugendbücher veröffentlicht und lebt in Hessen, Julia Völk ist Illustratorin und lebt bei Wien.

Das Buch: Lara hat ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Denn die beiden verstehen sich richtig gut. Doch das scheinen die anderen Menschen nicht zu können, der Großvater und die Eltern müssen sichdie Zeit vertreiben und ihre älteren Geschwister die Zeit totschlagen. Und was macht die Zeit? Die geht einfach weg. Lara ist geschockt. Doch dann macht sie sich auf die Suche nach ihrem Freund: Zeit. Und findet überraschende Antworten auf die Frage nach der Zeit.

Für wen geeignet: Ein schönes Bilderbuch, das wunderbar mit Worten, Redewendungen und Bildern spielt, zum Vorlesen und zum Philosophieren. Für Kinder ab fünf Jahren.

ÜBER GRÖSSENWAHN

Oliver Jeffers: „Die Fabel von Fausto“. Nord-Süd-Verlag, 96 Seiten, 18 Euro.

Der Autor: Oliver Jeffers ist Künstler in New York. Seine Arbeit umfasst diverse Ausdrucksformen, von Bilderbüchern bis Porträtmalerei. Für „Die Fabel von Fausto“ verwendete er erstmals eine traditionelle Methode der Lithografie.

Das Buch: Fausto glaubt, alles zu besitzen – die Blume, das Schaf, den Baum, selbst der Berg soll ihm gehören. Und obwohl er sich erst weigert, unterwirft sich der Berg dem Willen von Fausto. Aber Fausto kann den Hals nicht voll genug bekommen, jetzt will er sich auch das Meer unterwerfen. Doch in seiner ruhigen Art ignoriert das Meer Fausto. Fausto ist wütend, will toben und mit dem Fuß aufstampfen. Ob ihm das gelingt?

Für wen geeignet: Ein tolles Stück über die Anmaßung des Menschen, die Natur besitzen zu wollen. Schöne Vorlesegeschichte ab fünf Jahren.

ÜBER VERSCHMUTZTE MEERE

Sam Haynes/ Jago: „Der Tag, an dem das Meer verschwand.“ Knesebeck, 44 Seiten, 14 Euro.

Die Autoren. Der Engländer Sam Haynes ist Werbetexter, der Brite Jago ist bekannter Illustrator.

Das Buch: Jack lebt am Meer. Aus seinem Fenster kann er das Wasser sehen. Als er eines Tages mit seinem Vater heraussegelt, lässt er einen Trinkhalm ins Meer fallen. Jack hat zwar ein schlechtes Gewissen, aber er hofft, dass ein Strohhalm nicht so schlimm ist. Doch am nächsten Morgen ist das Meer verschwunden, zurückgeblieben ist nur der Müll, der sonst im Wasser untergeht. Und Jack findet viele die Tiere, die darunter leiden. Er schwört sich, ab jetzt immer die Umwelt zu schützen.

Für wen geeignet: Ein Buch, das das Thema Umweltzerstörung für Kinder ab fünf Jahren verdeutlicht.

ÜBER GROSSE BRÜDER

Lisa-Marie Dickreiter & Andreas Götz: „Berti und seine Brüder“. Oetinger, 160 Seiten, 13 Euro.

Die Autoren: Lisa- Marie Dickreiter ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Andreas Götz ist Autor und Journalist.

Titelbild: Berti und seine Brüder. Quelle: NP

Das Buch: Berti ist nicht zu beneiden– er muss es mit drei großen Brüdern aushalten. Immer ist er nur das Baby, das nicht mitmachen darf. So spielen die Großen in coolen Superhelden-Outfits, und er bekommt nur ein doofes Piratenkostüm angeboten. Doch ihre heldenhaften Streiche enden alle im Chaos. Und wer rettet sie dann aus dem Schlamassel? Klar, Berti. Aber dann wollen die Brüder die Schokoladenkugel des Bösen klauen ...

Für wen geeignet: Eine turbulente, chaotische Familiengeschichte, bei der viel gezittert, aber mindestens ebenso viel gelacht werden kann. Wunderschön zum Vorlesen ab fünf Jahre oder zum Selbstlesen für Grundschüler.

Von Maike Jacobs