Landkreis Gifhorn

Wer am Sonntagmorgen Lust auf frische Brötchen bekommt, findet an verschiedenen Stellen im Landkreis Gifhorn geöffnete Bäckereien. Die AZ hat sie zusammengestellt:

Bäckerei Schaper: im Rewe Markt in Meine von 8 bis 11 Uhr und Im Netto Markt in Calberlah von 8 bis 11 Uhr

Bäckerei Leifert öffnet in der Filiale in Gifhorn im Steinweg von 7.30 bis 16 Uhr und in Isenbüttel, Drive In, Krainhof 1, von 7.30 bis 11 Uhr.

Bäckerei Hacke: in Ahnsen und Meinersen von 7.30 bis 10 Uhr.

Bäckerei Lüdde: 8 bis 11 Uhr.

Bäckerei Meyer: im Famila Markt: 7 bis 13 Uhr und in Wesendorf im Edeka von 6 bis 13 Uhr.

Bäckerei Klaus in Rötgesbüttel: 7.30 bis 10.30 Uhr.

Bäckerei Cordes in Groß Oesingen: hat sonntags bis 10 Uhr geöffnet.

Bäckerei Twelkemeyer in Brome: 7.30 bis 10 Uhr.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Von der AZ-Redaktion