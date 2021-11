Diese Ampeln optimiert die Stadt Gifhorn

Gifhorn

Im Rahmen der städtischen Strategie „Leitbild Mobilität 2030“ optimiert die Stadt Gifhorn die Ampelschaltungen an wichtigen Knotenpunkten, um die Sicherheit vor Ort zu erhöhen und die Abläufe für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Den Anfang machte die Heidland-Kreuzung. Dort wurde die Verkehrsführung für Radfahrende verbessert: Sie dürfen die Winkeler Straße nun auch von West nach Ost queren. Wer aus der Gifhorner Schweiz in die Winkeler Straße fahren will, kann die Kreuzung ab sofort sicher queren. Diese Maßnahme entspricht einer Anregung aus einem Ortstermin von Stadt, Polizei und ADFC. Außerdem passt sich die Ampel besser an das tatsächliche Verkehrsaufkommen an.

Der Bahnübergang Calberlaher Damm soll optimiert werden

Weitere Optimierungen von Gifhorner Ampeln sollen laufend erfolgen. Die nächsten Maßnahmen sind schon geplant, zum Beispiel Anpassungen im Bereich des Bahnübergangs Calberlaher Damm. Potentielle Konflikte zwischen querendem Fuß- und Radverkehr – darunter viele Kinder – und abbiegenden Fahrzeugen werden zukünftig effektiver vermieden. Zudem werden hier schon in Kürze Anpassungen erfolgen, damit nach Öffnung der Bahnschranken im Einsatzfall Feuerwehrleute schneller zum Gerätehaus in der Fallerlebener Straße kommen.

Ebenfalls verbessert werden die Ampelschaltungen an den Kreuzungen Braunschweiger Straße/Alfred-Bessler-Straße und Braunschweiger Straße/Alfred-Tewes-Straße. Hier gab es wiederholt Unfälle. Auf Beschluss der Unfallkommission werden dort im kommenden Jahr gelbe Blinklichter installiert. Abbiegende Fahrzeuge werden so besser auf den Fuß- und Radverkehr hingewiesen. Und auch eine Überprüfung der Ampel Braunschweiger Straße/Lönsstraße ist geplant, um die Abläufe für den Kfz-Verkehr zu verbessern.

