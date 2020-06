Wie weit sind die Ermittlungen zur unterschlagenen Post?

Gifhorn

Die Gifhorner Polizei hat ihre Ermittlungen zu den unterschlagenen Postsendungen abgeschlossen. Jetzt liegen 105 Fallakten bei der Staatsanwaltschaft in Hildesheim. Ob und wann es zur Anklage kommt, ist noch unklar. Es sieht nach einem umfangreichen Verfahren aus.

„Der Beschuldigte hat so viel entwendet, dass er selbst nicht mehr weiß, wie viel es war.“ Der zuständige Ermittler der Gifhorner Polizei hat in viel Kleinarbeit Licht in die Sache gebracht. Sender und Empfänger ermitteln und befragen, Kuverts zuordnen und feststellen, was mit ihrem Inhalt passiert ist: 106 unterschlagene Postsendungen hat der Kriminalkommissar in einer Straftatenaufstellung per pdf-Datei an die Staatsanwaltschaft gemailt. 86 000 Euro Schaden kann der Polizeikommissar nachvollziehen.

Schaden könnte noch höher liegen

Bei einigen der Postsendungen war dem Ermittler zufolge der Inhalt nicht mehr klar. Da konnte er nur den Wert von Briefumschlag und Porto als Schaden ansetzen. „Ich denke, dass der Gesamtschaden durchaus höher sein könnte. Aber das kann ich nicht belegen.“ Bei den 86 000 Euro handelt es sich übrigens um den insgesamt entstandenen Schaden, nicht um den, der aktuell noch im Raum steht: „Ein Großteil der Ware ist ausgehändigt worden. Ein bisschen Schadenswiedergutmachung konnten wir also betreiben.“

Seit fast drei Monaten nun hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim das Heft des Handelns in der Hand – in diesem Fall 105 dicke Fallakten, sagt Pressesprecherin Christina Pannek. „Ob und wann Anklage erhoben wird, steht noch nicht fest.“ Die zuständige Kollegin müsse die Akten noch durchlesen und habe damit „gut zu tun“.

So flog der Beschuldigte auf

Der Beschuldigte, der vermutlich über Monate Briefe und Päckchen unterschlagen haben soll, ist ein 32-jähriger Familienvater. Laut Polizei hatte er es auf Bargeld und Smartphones abgesehen. In den Fokus der Ermittlungen geriet der bis dato unbescholtene Zusteller, weil nach Beschwerden über die mangelhafte Postzustellung die Polizei Zustellbezirke und Beschwerden abgeglichen hatte. Auffällig waren dann Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Innenstadt, Allerstraße und Handwerkerviertel. Der Fall flog im Dezember auf. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler die unterschlagenen Briefe und Päckchen. Die Deutsche Post AG hat dem Mitarbeiter umgehend gekündigt.

