Gifhorn/Wolfsburg

Immer mehr Fotos von Leserinnen und Leser der AZ und WAZ erreichen unsere Redaktionen: Traumhafte Landschaften in Norwegen gehören ebenso dazu wie tolle Fotomotive aus der Heimat. Mitmachen lohnt sich, denn bei der AZ/WAZ-Urlaubsfoto-Aktion gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Egal wo Sie sind, halten Sie in diesem Urlaub Kamera oder Handy bereit, um den perfekten Schnappschuss aufzunehmen. Und wenn es Sie in diesem Jahr doch nicht in die Ferne zieht und Sie den Urlaub in Ihrer Heimat, im Garten oder auf Balkonien bevorzugen – auch das ist ein Foto wert, das Sie uns zusenden können.

Immer mehr Fotos trudeln in den Redaktionen ein.

In der dritten Bildergalerie wird's tierisch.

Ein Fotomodell erfreut sich in der zweiten Serie der schönsten Urlaubsfotos unserer Leser besonderer Beliebtheit: Die Sonne setzt sich auf unterschiedliche Art in Pose.

Witzig, romantisch oder auch einfach gute Laune machend: Die AZ/WAZ-Leser haben ihre ersten Fotos aus dem Urlaub geschickt.

Einzige Bedingung: Das Foto muss von diesem Jahr sein

Einzige Bedingung: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein. Gern dürfen Ihre Liebsten darauf zu sehen sein – oder das Haustier.

Alle Bilder unserer Leser veröffentlichen wir wieder im Internet unter www.aller-zeitung.de. Ein kleiner Tipp: Für Online-Veröffentlichungen eignen sich Querformate am besten. Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen außerdem regelmäßig in der gedruckten AZ und WAZ.

Und so funktioniert’s:

Mitmachen ist ganz einfach: Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben formulare.waz-online.de/foto-hochladen ein. Dort können Sie Ihr Bild in drei einfachen Schritten hochladen. Schritt 1: Geben Sie als Überschrift „AZ Fotoaktion“ oder „WAZ Fotoaktion“ ein. In die Kurzbeschreibung zum Foto schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat. Schritt 2: Wählen Sie das Foto aus, das Sie uns schicken möchten. Schritt 3: Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass AZ und WAZ Ihr Foto veröffentlichen dürfen. Ganz wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an – sonst wird es mit dem Gewinnen schwierig.

Welches das schönste Urlaubsfoto ist, entscheiden übrigens wieder die Leser der Wolfsburger Allgemeinen und der Aller-Zeitung: Nach Ende der Aktion können Sie, liebe Leserinnen und Leser, nach einer Vorauswahl durch eine Jury online für Ihren ganz persönlichen Favoriten abstimmen.

Was es zu gewinnen gibt:

Als Hauptpreis für das schönste Urlaubsfoto gibt es ein Samsung-Tablet zu gewinnen.

Und dann gibt es eine Sonderauslosung: Als Preise für die drei besten Fotos mit Motiven aus Gifhorn gibt es je einen Gutschein von der Citygemeinschaft im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen.

Für die drei besten Fotos mit Motiven aus Wolfsburg gibt es WeCards von Wolfsburg Wirtschaft und Marketing – für den ersten Platz im Wert von 150 Euro, für den zweiten im Wert von 100 Euro und für den dritten im Wert von 50 Euro.

Von der AZ-Redaktion