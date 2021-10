Gifhorn

Nach den Schüssen auf einen 45-Jährigen am Mittwoch am Wasserturm in Gifhorn stehen nun weitere Einzelheiten zu der Tat fest. Demnach sind mehrere Schüsse mit Hartgummiprojektilen aus einem Revolver gefallen. Das Opfer schwebt entgegen erster Meldungen nicht in Lebensgefahr. Gegen den 47-jährigen Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim inzwischen Haftbefehl beantragt.

Laut Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, hat der 47-jährige mutmaßliche Schütze bereits Angaben bei der Polizei zur Sache gemacht. „Der Beschuldigte hat eingeräumt, eine Auseinandersetzung mit dem ihm bekannten Geschädigten gehabt zu haben.“

Tatort am Wasserturm: Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Quelle: Sebastian Preuß

Laut Wotschke fielen mehrere Schüsse – die genaue Anzahl steht noch nicht fest –, abgefeuert aus einem Revolver. Als Treibladung dienten ihr zufolge Gaskartuschen, aus dem Lauf kamen Hartgummigeschosse. „Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Geschossenergie deutlich höher als bei freiverkäuflichen Luftdruckwaffen, so dass die Waffe erlaubnispflichtig ist und der Besitz einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt.“

Die Staatsanwaltschaft sieht deshalb den dringenden Tatverdacht wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Verstoß gegen das Waffengesetz. Sie hat laut Wotschke den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Eine Vorführung beim Haftrichter sollte noch am Donnerstag erfolgen.

Zugriff nur wenige Minuten nach der Tat: Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter im Bereich Freitagsmoor. Quelle: Jörg Rohlfs

Zu weiteren Hintergründen der Tat – etwa Grund der Auseinandersetzung, Nationalität von Beschuldigtem und Geschädigtem sowie möglicher strafrechtlicher Vorbelastungen – machte Wotschke auf AZ-Anfrage noch keine Angaben. „Weitere Informationen stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung.“ Auch nicht dazu, ob es Verbindungen zur Drogenszene gibt, die im Bereich Laubberg in der Vergangenheit mehrfach für Schlagzeilen und Razzien gesorgt hatte.

Großeinsatz am Mittwochnachmittag am Wasserturm

Der Notruf war am Mittwoch um 13.45 Uhr in der Polizeiwache eingegangen, ein verletzter Mann liege auf der Straße Am Wasserturm. Mit einem Großaufgebot war die Polizei vor Ort und konnte den Beschuldigten keine 20 Minuten später im Bereich Freitagsmoor schnappen. Zeitweise war die Braunschweiger Straße im Bereich Famila gesperrt. Im Einsatz waren auch Rettungs- und Notarztwagen sowie Rettungshubschrauber Christoph Niedersachsen.

Polizei sucht Zeugin: Was sah Frau im weißen SUV?

Derweil suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach weiteren Zeugen. Konkret bitten sie die Fahrerin eines weißen SUV mit Glasschiebedach, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen. „Auf ausgewerteten Videoaufnahmen ist ersichtlich, dass das Fahrzeug gestern kurz vor der Schussabgabe in die Straße Am Wasserturm fuhr und nahe des Tatorts auch kurz die Fahrt stoppte“, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. „Somit ist davon auszugehen, dass die Fahrerin oder der Fahrer und eventuelle Beifahrerinnen und Beifahrer Zeugen der Tat wurden.“ Diese sollen sich bei der Polizei Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 melden.

Von Dirk Reitmeister