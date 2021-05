Die neue Corona-Verordnung: Das bedeutet sie für den Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gelten auch für den Landkreis Gifhorn ein paar neue Corona-Regeln – allerdings womöglich nicht lange. Da die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile vier Tage in Folge unter 50 liegt, könnten bereits am Donnerstag weitere Lockerungen folgen. Und damit nicht genug: Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 29,5 und damit den ersten Werktag unter der nächsten Schwelle von 35.

Noch allerdings gelten die Regeln für eine Kommune mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50. Das bedeutet:

Kontaktbeschränkungen:

Sowohl in der Öffentlichkeit also auch im privaten Rahmen sind Treffen mit Personen des eigenen Haushaltes und zwei Personen eines weiteren Haushaltes erlaubt. Zugehörige Kinder bis einschließlich 14 Jahren und Betreuungskräfte von Personen mit Behinderungen werden nicht mit eingerechnet. Nicht zusammenlebende Paare gelten als ein Haushalt. Geimpfte und Genesene zählen ebenfalls nicht dazu. Neu ist, dass sich Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Gruppen mit maximal zehn Personen treffen dürfen.

Schule und Kindertagesbetreuung:

Die Schulen bleiben zunächst im Wechselunterricht und die Kindertagesbetreuung im eingeschränkten Betrieb. Wird am Dienstag tatsächlich am fünften Werktag in Folge die Schwelle von 50 unterschritten, würde das für Schulen bedeuten, dass sie entweder schon am Donnerstag in den Präsenzbetrieb wechseln können oder – falls das organisatorisch einfacher zu bewerkstelligen ist – zu Beginn der neuen Kalenderwoche am Montag, 7. Juni, ins Szenario A wechseln. Die Kindertagesbetreuung und die Kinderhorte wechseln ab einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 in das Szenario A und somit in den Regelbetrieb, allerdings bereits ab dem zweiten Tag nach dem erfüllten Abschnitt und nicht erst in der nächsten Kalenderwoche.

Gastronomie:

Sie darf ab sofort zusätzlich zu den Außenbereichen auch die Innenbereiche öffnen. Die Bewirtung darf nur an Tischen stattfinden. Gäste müssen weiterhin bis zum Sitzplatz eine Maske tragen. Für die Innengastronomie gilt eine maximale Auslastung von 50 Prozent. Es bleibt bei der Sperrzeit von 23 bis 6 Uhr. Gäste müssen sowohl innen als auch außen einen negativen Corona-Test, einen vollständigen Impf- oder einen Genesenennachweis vorlegen. Diskotheken, Clubs und Bars – auch Shisha-Bars – bleiben geschlossen.

Einzelhandel:

Kundinnen und Kunden müssen in den Verkaufsräumen, in davor gelegenen Eingangsbereichen und auf den Parkplätzen sowie auf Wochenmärkten eine medizinische Maske tragen. Auch hier müssen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt werden. Eine Testpflicht vor dem Einkauf gilt grundsätzlich außer für Geschäfte der Grundversorgung sowie für kleine Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von unter 200 Quadratmetern, in letzteren darf aber nur nach Terminvereinbarung eingekauft werden.

Körpernahe Dienstleistungen:

Sie dürfen mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen. Es gilt Maskenpflicht. Ebenfalls wieder geöffnet sind Solarien mit Hygienekonzept. Das Angebot kann nur mit einem der genannten Nachweise genutzt werden. Außerdem gilt die Pflicht zum Tagen einer medizinischen Maske. Saunen bleiben weiter geschlossen.

Tourismus:

Hotels, Jugendherbergen, Campingplätze, Stellplatzanlagen für Wohnmobile und Bootsliegeplätze dürfen zu maximal 60 Prozent belegt werden. Ausnahmen gelten für Dienstreisen. Auch das Mieten von Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist weiterhin möglich – zwischen der Belegung durch verschiedene Gäste muss eine Nacht liegen. Vor der Anreise muss Test, Impfpass oder Genesenenausweis vorgelegt werden, während des Aufenthalts müssen mindestens zwei Tests pro Woche gemacht werden.

Spielhallen:

Sie dürfen wieder öffnen, der Zugang ist nur mit negativem Testnachweis oder einer der beiden Alternativen möglich. Es gilt Maskenpflicht.

Prostitution:

Bleibt in jeder Form weiterhin untersagt.

Religiöse Veranstaltungen

sind weiterhin erlaubt, es gilt Maskenpflicht, Gesang ist untersagt.

Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünfte:

Sie sind unter freiem Himmel wieder mit maximal 50 Personen erlaubt. Teilnehmen darf nur sitzendes Publikum und es gilt eine Testpflicht (alternativ: vollständige Impfdokumentation oder Genesenennachweis).

Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos:

Sie dürfen mit Hygienekonzept für maximal 250 Personen oder bis zur Hälfte der Platzkapazität wieder öffnen. Dabei ist nur sitzendes Publikum erlaubt und es gilt eine Testpflicht (alternativ: vollständige Impfdokumentation oder Genesenennachweis).

Zoos, Tierparks und botanische Gärten:

Sie sind auch weiterhin geöffnet, dürfen aber nur zu 50 Prozent ausgelastet sein. Eine Testpflicht besteht nur, wenn auch geschlossene Räume zugänglich gemacht werden. Gleiches gilt auch für Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungen und Galerien, wo der Aufenthalt der Besucherinnen und Besucher jedoch zeitlich begrenzt werden muss.

Sport:

Sportliche Betätigung ist im Freien auf öffentlichen und privaten Sportanlagen weiterhin nur im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen erlaubt. Kontaktfreier Sport ist hingegen auch in beliebig großen Gruppen und unabhängig des Alters erlaubt, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Teilnehmenden sichergestellt ist. Eine Ausnahme gibt es für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren. Diese dürfen in Gruppen mit bis zu 30 Personen Kontaktsport betreiben. Für die Trainerinnen und Trainer gilt eine Testpflicht. Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt. Umkleideräume und Duschen dürfen weiterhin nicht genutzt werden. Sport in geschlossenen Räumen auf öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie Fitnessstudios und Kletterhallen ist ebenfalls nur im Rahmen der Kontaktbeschränkungen erlaubt. Für volljährige Personen sowie Trainerinnen und Trainer gilt eine Testpflicht.

Von der AZ-Redaktion