Die meisten Gifhorner Corona-Toten litten wohl an einer von vier Vorerkrankungen

Gifhorn

152 im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbene Menschen gibt es mittlerweile im Landkreis Gifhorn. Viele von ihnen hatten offenbar eine Vorerkrankung, die letztlich mitverantwortlich war für den schweren Verlauf der Infektion, die dann zum Tod führte. Das lässt sich zumindest aus einer US-amerikanischen Studie herauslesen. Diese Studie hat sich zwar nicht mit den Gifhorner Infizierten befasst, doch das Helios-Klinikum bestätigt die Ergebnisse der Untersuchung auch für den Landkreis.

Die Daten von 900 000 Corona-Patientinnen und -Patienten, die im Jahr 2020 mit schweren Krankheitsverläufen in einem Krankenhaus behandelt wurden, wurden von Mitarbeitenden der Tufts University in Boston für diese Studie ausgewertet. Fazit: Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Diabetes oder Herzinsuffizienz sorgen dafür, dass Corona-Infektionen schwerer verlaufen und sogar zum Tode führen können. Fettleibigkeit erhöht der Studie zufolge das Risiko einer schweren Erkrankung um 30 Prozent, Bluthochdruck um 26 Prozent, Diabetes um 21 Prozent und Herzinsuffizienz um zwölf Prozent.

Guter Rat: Akute gesundheitliche Probleme nicht verschleppen

Doch lässt sich das US-amerikanische Studien-Ergebnis so einfach auf den Landkreis Gifhorn übertragen? Die AZ hat beim Helios-Klinikum angefragt, ob es dort Erhebungen zu Corona-Infektionen, Todesfällen sowie Zusammenhängen mit Vorerkrankungen gibt. „Da es sich hierbei um datenschutzrechtlich vertrauliche Informationen handelt, kann ich leider keine Zahlen nennen. Trotzdem bestätigen wir, dass sich das Ergebnis der Studie auch bei uns widerspiegelt“, lautete die Antwort von Lisa Iffland, Pressesprecherin des Klinikums.

Iffland weiter: „Schon mit Beginn der ersten Infektionswelle ist schnell klar geworden, dass bestimmte Risikofaktoren einen schweren Verlauf von Covid-19 begünstigen können. Zu diesen Risikofaktoren gehören das Alter des Patienten sowie Begleiterkrankungen wie Diabetes, chronische Lungenerkrankungen oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Vor allem für Betroffene sind die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen besonders wichtig. Akute gesundheitliche Probleme sollten trotzdem nicht verschleppt, sondern von einem Arzt untersucht werden.“

Vorerkrankungen nicht die eigentliche Todesursache bei Corona-Infektionen

Gut zwei Drittel der 152 Gifhorner Corona-Toten lebten vor ihrem Tod in einem der 25 Alten- und Pflegeheime im Landkreis. Auch die Landkreis-Verwaltung als Heimaufsicht wollte auf AZ-Anfrage zu eventuellen Vorerkrankungen der Verstorbenen keine Aussagen machen – ebenfalls aus Datenschutzgründen. Es gab nur die Info, dass bis auf eine Ausnahme alle Verstorbenen älter als 65 Jahre waren. Außerdem haben sich im Landkreis seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr 3749 Menschen mit dem Virus infiziert.

Aber: Vorerkrankungen sind offenbar nicht ursächlich für den Tod im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, sie erhöhen lediglich das Risiko eines schweren Verlaufs. Am Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wurden demnach mehrere Hundert im Zusammenhang mit dem Corona-Virus Verstorbene untersucht. Weniger als zehn Prozent der Verstorbenen waren zwar an dem Virus erkrankt, sind aber nicht daran gestorben. Bei den restlichen mehr als 90 Prozent der untersuchten Personen waren Lungenentzündungen oder Thrombosen, die vom Virus verursacht worden waren, die Todesursache, heißt es im Ergebnis der Untersuchung.

Von Thorsten Behrens