Gifhorn

Die Gifhorner halten sich im Großen und Ganzen gut an die verschärften Corona-Regeln. „Seit Montag gab es keine gravierenden Verstöße“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter. Für das Wochenende kündigt er aber dennoch stärkere Kontrollen an.

Am Montag hatte die Gifhorner Polizei angekündigt, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß vorzugehen, bewusste Verstöße aber auch konsequent zu ahnden. „Und das tun wir auch“. sagt Thomas Reuter.

Bislang habe es jedoch keine „großen Auffälligkeiten“ gegeben. Insbesondere in der Fußgängerzone zeigten sich die Menschen demnach diszipliniert. Viele tragen laut Reuter auch dann eine Maske, wenn sie es aufgrund der am jeweiligen Tag geltenden Regeln gar nicht müssten. Die Pflicht dazu besteht nämlich erst ab der Inzidenzzahl 50 – darunter ist das Masketragen lediglich eine Empfehlung.

Die Regeln können sich von Tag zu Tag ändern

Genau das macht es für viele Gifhorner so schwierig: Von Tag zu Tag können unterschiedliche Regeln gelten. Die Polizei weist Betroffene deshalb in der Regel erstmal nur auf Verstöße gegen die Maskenpflicht hin. „Dann gucken wir, ob Einsicht da ist“, sagt Polizeisprecher Reuter. Wenn nicht, wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Für die Festlegung des Bußgeldes ist dann der Landkreis zuständig. Bislang war das jedoch die Ausnahme. „Und wir wären froh, wenn das so bleibt“, sagt Thomas Reuter.

Mitglieder des Präventionsteams der Polizei waren an den vergangen Tagen auch an Schulen im Einsatz. Allerdings nicht anlassbezogen, sondern präventiv, um auf die Maskenpflicht im Unterricht ab einer Inzidenzzahl von 50 hinzuweisen. „Es gab keine Vorfälle“, berichtet der Polizeisprecher.

Diese Corona-Regeln gelten derzeit Private Zusammenkünfte: Treffen dürfen sich maximal zehn Personen aus höchstens zwei Haushalten, und zwar unabhängig davon, ob die Treffen in der Wohnung, im Garten oder im öffentlichen Raum stattfinden. Verwandtschaftsbesuche, Tagesausflüge und private Reisen sollten vermieden werden. Touristische Übernachtungen in Hotels sind verboten. Mund-Nasen-Bedeckung: Für öffentliche Bereiche, wo viele Menschen zusammentreffen, gibt es ab einer Inzidenzzahl von 35 die Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ab einer Inzidenzzahl von 50 besteht die Pflicht dazu. Im Landkreis gilt das für die Gifhorner Fußgängerzone sowie Wochenmärkte und Parkplätze des Einzelhandels. Gastronomie: Gastronomiebetriebe haben bis mindestens Ende November geschlossen. Erlaubt ist ausschließlich der Außer-Haus-Verkauf. Freizeiteinrichtungen: Fitnessstudios, Saunen, Schwimmbäder, Museen, Theater, Kinos und Büchereien bleiben bis mindestens Ende November geschlossen. Im Freizeit- und Amateursportbereich dürfen nur noch Individualsportarten ausgeübt werden. Schulen: Ab einer Inzidenzzahl von 50 müssen Schüler auch im Unterricht Masken tragen. Weitergehende Maßnahmen können vom Landkreis ab einer Inzidenzzahl von 100 erlassen werden.

Die Polizei schreitet auch bei Corona-Verstößen in privaten Wohnungen ein

Ebenso gab es bislang nur vereinzelte Fälle, in denen Gifhorner die Polizei informiert haben, weil sie etwa bei Nachbarn einen Verstoß gegen Corona-Regeln vermuteten. „Das lässt sich an einer Hand abzählen“, sagt Reuter. In solchen Fällen – also bei mutmaßlichen Corona-Verstößen in privaten Wohnungen – hat die Polizei dieselben Befugnisse wie etwa bei einer Ruhestörung. „Zur Not gehen wir rein“, sagt der Polizeisprecher. Grundlage sind dann das Infektionsschutzgesetz und das Gefahrenabwehrrecht. In diesem Bereich schreitet die Polizei aber nur anlassbezogen ein. Einen Überraschungsbesuch von der Polizei muss also grundsätzlich niemand fürchten.

Für das Wochenende kündigt die Gifhorner Polizei verstärkte Kontrollen an, etwa auf dem Wochenmarkt am Samstag. Zudem müssen Gaststätten mit einem Besuch von Polizei oder Ordnungsbehörden rechnen. Für sie ist nur der Außer-Haus-Verkauf erlaubt. Und auch dabei müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Von Christian Albroscheit