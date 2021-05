Die ersten Gifhorner Biergärten sind wieder auf: „Unbeschreiblich“

Gifhorn

Es kann manchmal so einfach sein, glücklich zu sein: Vor dem H 1 im Steinweg stehen Tische und Stühle, die Corona-Regeln in Gifhorn erlauben wieder Außengastronomie. Man mag Christel Wichmann kaum stören, so zufrieden sitzt sie da, vor sich eine Apfelschorle. Die Sonne scheint. Aber nicht nur das ist Grund zur Freude.

„Es ist eben doch anders als Zuhause“

„Es ist unbeschreiblich, hier endlich wieder sein zu können“, sagt sie. „Es ist eben doch anders als Zuhause. Ich habe das ganz, ganz lange vermisst, endlich wieder raus zu kommen und Freunde zu treffen.“ Und dass sie gleich zum Start hier sitzt, sei kein Zufall. „Ich wollte schon gleich einen Platz für heute Abend reservieren.“ Nun ja, das leidige Thema Schnelltest sei da auch noch. Aber für die Gifhornerin ist klar, dass das nur eine kleine lästige Hürde ist. Hauptsache, wieder hier sein zu können.

Die „Kaffeerunde“ konnte es kaum erwarten

Auch beim „Zum Schützenwiese“ konnte es eine Truppe nicht erwarten, sich nach vielen Monaten wieder zu treffen. Die „Kaffeerunde“, wie der Stammtisch einiger Gifhorner sich selbst nennt, machte gleich am Donnerstag einen Tisch draußen klar. Da war es amtlich, dass der Inzidenzwert das Lösen der Bundesnotbremse und damit die Öffnung der Außengastronomie wieder zulässt.

Will endlich wieder durchstarten: Sven Wiese setzte Monate lang auf Außer-Haus-Verkauf. Nun wieder Gäste direkt bewirten zu können, freut ihn sehr. Quelle: Andrea Posselt

Und so saßen sie nach vielen Monaten endlich wieder zusammen. Wie viele Monate es genau sind, wissen sie gerade nicht ganz genau. Wichtiger für sie: „Wir sind sehr froh, hier endlich wieder sitzen zu dürfen“, sagt Jürgen Lickefett. Bei Kaffee und Cola endlich wieder über Fußball klönen zu können, sei einfach toll. Und damit auch klar ist, über welchen Verein, hebt einer sein Handy und zeigt den Eintracht-Braunschweig-Aufkleber. Beim Abschied ruft einer aus der Runde lachend: „Und Politik machen wir hier natürlich auch, anders als die in Berlin.“

Gastronom Sven Wiese hat die Corona-Zeit Gelassenheit gelehrt

Fröhliche Gäste um sich herum – da huscht auch Wirt Sven Wiese ein Lächeln übers Gesicht. Über Monate schufteten er und sein Team sieben Tage in der Woche für den Außer-Haus-Verkauf. Dass er nun nicht immer nur zwischen Tür und Angel Stammkunden mit Maske sieht, lässt ihn entspannt aussehen. Nein, jammern mag er gerade über überhaupt nichts. „Wenn ich im letzten Jahr eines gelernt habe, dann ist das, Sachen entspannt anzugehen, auf Situationen zu reagieren.“

„Es nützt ja alles nichts, das sind nicht meine Regeln“

Heißt auch, Diskussionen um Schnelltest-Pflicht und Maskentragen schnell beizulegen. „Es nützt ja alles nichts, das sind nicht meine Regeln.“ Und dann schaut er mit Blick auf die „Kaffeerunde“ raus. Ein Leuchten in den Augen. „Ich weiß, dass viele Kollegen noch zögern mit der Öffnung. Aber ich habe hier natürlich auch Glück, so viel Freifläche zu haben.“ Wiese ist Optimist: „In zwei Wochen, hoffe ich, können wir drinnen wieder starten.“

Von Andrea Posselt