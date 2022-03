Die erste Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine ist in Gifhorn

Landkreis Gifhorn/Lessien

Die erste Flüchtlingsfamilie, die vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine geflohen ist, ist am Donnerstagabend im Landkreis Gifhorn angekommen. Sie wurde im Flüchtlings-Camp Lessien aufgenommen und wird dort versorgt. Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass der Zuzug am Wochenende zunehmen wird. Bürgerinnen und Bürger, die Freunde, Bekannte oder Verwandte aus der Ukraine privat unterbringen können, müssen die Geflüchteten nicht nach Ehra-Lessien bringen. Die Abteilung „Allgemeine Hoheitsangelegenheiten“ des Landkreises Gifhorn bittet jedoch um eine Information, dass die Personen privat aufgenommen wurden. Dafür steht unter der E-Mail-Adresse auslaenderstelle@gifhorn.de ein Postfach bereit.

Wer selbstständig nach Berlin oder Polen fährt, um Flüchtende aufzunehmen und in den Landkreis Gifhorn zu holen, wird gebeten, die Flüchtenden ins Camp zu bringen, wenn keine andere Unterbringung möglich ist. Die Kreisverwaltung wird auch über das Wochenende dort präsent sein. Bei Rückfragen zur Unterbringung: Tel. (0 53 71) 82 422 oder 82 459. „Um die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser furchtbaren Situation bestmöglich zu unterstützen, arbeiten wir im Landkreis Gifhorn mit den Kommunen und den Hilfsorganisationen Hand und Hand“, stellt Landrat Tobias Heilmann klar und dankt allen Beteiligten für die schnelle und unkomplizierte Hilfe und „das überwältigende Engagement. Der Landkreis Gifhorn ist gemeinsam stark!“ Privatpersonen oder Vermieter, die Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten, können sich per E-Mail an ukrainehilfe@gifhorn.de wenden. Personen oder Initiativen, die den Menschen aus der Ukraine bei alltäglichen Aufgaben helfen möchten wie Dolmetschen oder Behördengänge, wenden sich per E-Mail an ehrenamt-ukraine@gifhorn.de.

Unbürokratische Soforthilfe: Iwan Becker und Hartmut Kranz, Bauhof-Mitarbeiter im Boldecker Land, räumen im Camp die letzten Spuren des Orkantiefs Zeynep auf. Quelle: privat

Schnell und unbürokratisch aktiv wurden anlässlich der Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Camp die Samtgemeinde Boldecker Land und die Gemeinde Osloß – und sprangen damit für den Landkreis in die Bresche: Sie entsandten Gemeindearbeiter, die Straßen und Gossen von den Überresten des Orkans Zeynep befreiten. Und der Dorfförderverein Ehra-Lessien will am Wochenende „Willkommenspäckchen“ mit Hygieneartikeln und Spielzeug an die Neuankommenden verteilen.

