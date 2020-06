Landkreis Gifhorn

Trockenheit, hoher Pflegeaufwand: Die Heidegebiete im Landkreis Gifhorn haben es nicht leicht. Zwar sind sich die Tourismusgesellschaft Südheide Gifhorn sowie der Landkreis Gifhorn einig, dass es noch zu früh sei, eine genaue Prognose für die Heideblüte im August und September abzugeben. Doch angesichts der aktuellen Lage gibt es doch Sorgen.

„Es ist noch zu früh, einigermaßen verlässliche Angaben über die zu erwartende Blütequalität zu machen. Das Frühjahr war definitiv zu trocken und nicht optimal für die Heidepflanzen, gerade im Mai wäre mehr Niederschlag sehr förderlich gewesen. Wenn es in den nächsten Wochen aber noch reichlich Niederschlag geben sollte, können wir auf eine schöne, flächendeckende Heideblüte hoffen, wie wir sie auch im letzten Jahr hatten“, hofft Jörn Pache, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft, auf entsprechendes Wetter.

Heideführungen finden statt

Die beliebten Heideführungen im Heiligen Hain bei Betzhorn, an denen in den Vorjahren teilweise bis zu 60 Gäste teilnahmen, sollen nach jetzigem Stand stattfinden – nicht zuletzt wohl, weil wegen der Corona-Pandemie viele andere Urlaubsziele ausfallen, dürften die Heidegebiete viele Touristen und auch Einheimische anlocken. Allerdings wird es wegen Corona zumindest bei den Führungen Einschränkungen geben, beim freien Besuch der Naturschutzgebiete ist das Verantwortungsbewusstsein der Touristen gefragt. Folgende Einschränkungen gibt es laut Pache derzeit für Gästeführungen: maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen, nur unter freiem Himmel, Gäste müssen Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Abstand mindestens 1,5 Meter. Infos zu den Terminen der Führungen gibt es unter www.suedheide-gifhorn.de/event/heidewanderung-durch-den-heiligen-hain.

Auch der Landkreis als zuständige Naturschutzbehörde macht sich Sorgen über den zustand der Heide. „Nach den beiden ausgesprochen trockenen Jahren bestand die Hoffnung, dass sich die Situation durch die Regenfälle in der kurzen Winterperiode verbessert. Leider ist das diesjährige Frühjahr viel zu trocken und die Wassersättigung der Böden stellt sich mittlerweile eher dramatisch dar. Entsprechend hat die Heide recht stark unter der Trockenheit gelitten und ist je nach Exponiertheit und kleinräumigen klimatischen Bedingungen auch geschwächt. Für die Heideblüte sind Niederschläge dringend notwendig“, heißt es auf AZ-Anfrage. Auch für die in der Heide zu findenden Wacholderbäume drohe Gefahr.

Bedeutung als Lebensraum

Auch die Pflege vereinfacht sich durch die Trockenheit nicht. Trotzdem, nicht zuletzt wegen der Bedeutung der Heide als besonderer Lebensraum für viele Arten, werden in den verschieden Heidegebieten im Landkreis Gifhorn Pflegemaßnahmen wie Entkusseln (Gehölzbeseitigung), Heidemahd zur Verjüngung oder Plaggen (Abstechen des Oberbodens) zu Erneuerung und Heidepflege durch Schafbeweidung organisiert. In der Gifhorner Heide beispielsweise erfolgt laut Landkreis eine jährliche Pflege durch Beweidung durch die Schnuckenherde des Schäfers Karl-Gustav Laser. Dies trägt zu einer kontinuierlichen Verjüngung der Heide bei. Weitere Maßnahmen sind in diesem Jahr wieder in der Gifhorner Heide, Bokeler Heide, Rössenbergheide, Fahle Heide, Wilscher Heide, Heideblütental und dem Heiligen Hain vorgesehen. Schwerpunkte werden hier das Mähen und Schobbern sein, ersteres insbesondere auf Flächen, die in den Vorjahren dafür entkusselt wurden. Die erforderlichen Finanzmittel für die Pflegemaßnahmen sind bereits vom Land bewilligt worden.

