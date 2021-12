Die aktuellen Impfangebote der mobilen Teams und die Testzentren im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn gilt seit heute Warnstufe 2. Das hat Auswirkungen: An immer mehr Orten ist ein Nachweis über Impfung oder Genesung erforderlich, an immer mehr Orten ist darüber hinaus sogar noch ein aktueller Test vorzulegen, beispielsweise beim Besuch im Krankenhaus oder bei Friseurterminen. Eine Liste der offenen Impfangebote des Landkreises und der Testmöglichkeiten:

Die mobilen Impfteams im Kreis Gifhorn bieten offene Impftermine an. Geimpft werden sowohl Erst-, Zweit-, Dritt- als auch Booster-Impfungen. Für die Dritt- und Booster-Impfungen sind mittlerweile die Impfstoffe von Biontech und Moderna zugelassen. Aus medizinischen Gründen empfiehlt die STIKO die Drittimpfung für Personen unter 30 Jahren grundsätzlich mit Biontech. Personen über 30 Jahre können auch mit Moderna drittgeimpft werden. Darüber hinaus gilt ein Abstand von sechs Monaten auf die Zweitimpfung. Die Ausnahme bildet der Booster auf eine Erstimpfung mit Johnson&Johnson. Hierbei ist ein Abstand von vier Wochen vorgegeben. Grundsätzlich stehen für Erst- und Zeitimpfungen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson zur Verfügung, wobei der Landkreis darauf hinweist, dass aktuelle Lücken bei der Versorgung mit Biontech mit Moderna geschlossen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass bis zu zwei Stunden Wartezeit eingeplant werden müssen. Je nach Impfort kann es passieren, dass man draußen warten muss.

Fragen zu den Impfterminen werden in dringenden oder außergewöhnlichen Fällen telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet. Zahlreiche Infos inklusive der Formblätter, die ausgefüllt mitzubringen sind, stehen auf der Homepage des Landkreises unter www.gifhorn.de – aktuelle Informationen zum Corona-Virus.

Die Termine im Überblick: 1. Dezember, 11 bis 15 Uhr, Groß Schwülper, Okerhalle (nicht ausreichend Biontech vorhanden, Lücke kann mit Moderna geschlossen werden); 7. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Weyhausen; 9. Dezember, 9 bis 15 Uhr, Kulturzentrum Meinersen; 16. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine; 21. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 21. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Kultbahnhof Gifhorn; 22. Dezember, 8.30 bis 15 Uhr Wittingen, Stadthalle; 23. Dezember, 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle; 4. Januar, 11 bis 15 Uhr, Groß Schwülper, Okerhalle; 6. Januar, 8.30 bis 15 Uhr, Wittingen Stadthalle; 13. Januar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen Stadthalle; 19. Januar, 11 bis 15 Uhr, Groß Schwülper, Okerhalle; 20. Januar, 8.30 bis 15 Uhr, Wittingen Stadthalle; 3. Februar, 8.30 bis 15 Uhr, Wittingen, Stadthalle; 10. Februar, 8.30 bis 15 Uhr, Wittingen, Stadthalle.

Besser im Vorfeld einen Termin vereinbaren: Auch an den Testzentren wie hier am Alten Postweg ist der Ansturm riesig. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Außerdem werden nach und nach wieder neue Testzentren eröffnet oder frühere Testzentren reaktiviert. Es ist sinnvoll, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren – in Schwülper beispielsweise ist der nächste freie Termin am 6. Dezember, im Gifhorner Ratsweinkeller gibt es diese Woche kaum noch Termine, um nur zwei Der Stand am Mittwoch, 1. Dezember:

Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden.

Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich.

Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de.

Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de

Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich.

Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich.

Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist montags bis samstags von 10 bis 18.15 Uhr geöffnet. Von Montag, 6. Dezember, an wird montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr getestet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de

Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum in der Celler Straße 2 ist montags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Einen Sondertermin gibt es am Donnerstag, 2. Dezember, von 8 bis 12 Uhr, ab Montag, 6. Dezember, gibt es zusätzliche Öffnungszeiten dienstags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich.

Wittingen – Rewe-Parkplatz: Am Donnerstag, 2. Dezember, startet in einem Container auf dem Rewe-Parkplatz DeinCoronaTestzentrum mit einer Teststation. Öffnungszeiten: montags bis sonntags 7 bis 11 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung (noch nicht frei geschaltet) unter www.deincoronatestzentrum.de.

Darüber hinaus sind weitere Teststellen geplant in Weyhausen, Meinersen und anderen Gebietseinheiten.

Von der AZ-Redaktion