Die Zahlen vom 4. April

Gifhorn

Der Stand der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Landkreis Gifhorn betrug am Samstagabend 95, drei mehr als 24 Stunden zuvor. Die Zahl der getesteten Menschen bezifferte die Kreisverwaltung mit 247, am Samstag sind also keine weiteren Tests dazu gekommen.

In einer aktuellen Verordnung weist das Land Niedersachsen darauf hin, dass die physischen Kontakte zu Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden sollten. Besuche im engsten Familienkreis und unter Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern sowie mit wenigen engen Freunden oder sehr guten Bekannten sind zulässig, verboten bleiben Feierlichkeiten in der eigenen Wohnung.

