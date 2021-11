Die Woche im Landkreis Gifhorn: Klassik im Ring, Impftermine und jede Menge Weihnachten

Landkreis Gifhorn

Der Advent wirft seine Schatten voraus – in dieser Woche wird es weihnachtlich im Kreis Gifhorn. Sofern Corona es wirklich zulässt, stehen einige Märkte an. Außerdem bietet der Landkreis wieder Impftermine an verschiedenen Orten an und auch einige politische Sitzungen finden statt.

Die Adventsmärkte:

Am Freitag, 25. November, beginnt um 15 Uhr der Gifhorner Kinderweihnachtsmarkt im Innenhof von Rathaus und Stadtbücherei. Der Markt läuft unter 3G-Bedingungen, es gibt unter anderem Bastel- und Vorleseaktionen und einige Leckererein.

Ebenfalls am Freitag, 25. November, beginnt der Gifhorner Adventsmarkt auf dem Marktplatz. Bis zum 23. Dezember ist dieser jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Für den Gastronomiebereich gilt die 3G-Regel.

Der Schlossmarkt zum Advent findet am Samstag, 27. November, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag 28. November, von 11 bis 18 Uhr im Gifhorner Schlosshof statt. Der Zutritt erfolgt unter 3G-Bedingungen.

Der Weihnachtsmarkt in Ummern findet am Samstag, 27. November, von 14 bis 19 Uhr im Gemeindegarten statt. Es gibt Kulinarisches und Musik. Gegen 16.30 Uhr schaut der Weihnachtsmann vorbei.

In Leiferde findet am Samstag, 27. November, von 15 bis 21 Uhr ein Adventsmarkt rund um die St. Viti-Kirche statt. Es gibt Kulinarisches und Kreatives. Um 16.30 Uhr werden die Lichter am Weihnachtsbaum angezündet. Der Zutritt erfolgt unter den Bedingungen der 3G-Regel.

Offene Impfangebote:

Diese Impf-Termine sind in dieser Woche im Angebot: 22. November, 8 bis 12 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf; 24. November, 12 bis 16 Uhr, Sporthalle Rühen; 25. November, 12 bis 16 Uhr, Wiethornschule Hankensbüttel; 25. November, 14 bis 18 Uhr, Gifhorn, Dorfgemeinschaftshaus Kästorf.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass (wenn vorhanden). Personen unter 16 Jahren benötigen mindestens die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Impfstoff ist in ausreichenden Mengen vorhanden. Es ist daher nicht erforderlich, schon längere Zeit vor Beginn des Impftermins an der Location einzutreffen.

Fragen zu den Impfterminen werden telefonisch unter (0 53 71) 82 89 09 oder (0 53 71) 82 87 29 oder per E-Mail an mit@gifhorn.de beantwortet.

Politische Sitzungen:

Im Gifhorner Ortsteil Winkel wählt de Ortsrat am Montag, 22. November, einen Ortsbürgermeister. Der Rühener Gemeinderat wählt am Mittwoch, 24. November, einen neuen Ortsbürgermeister. Und am Donnerstag, 25. November, trifft sich der Bromer Samtgemeinderat zur konstituierenden Sitzung. Unter anderem legt der neue Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels seinen Eid ab.

Kulturelle Veranstaltungen:

Zu Klassik im Ring laden Kulturverein und Boxclub Gifhorn für Freitag, 26. November, in die Johann-Trollmann-Halle ein. Das Duo SaitenSpiel wird im Hauptring konzertieren und sein Programm „Zwischen Klassik und Klezmer“ präsentieren. Karten kosten 20 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Ticketgebühren (keine Ermäßigung). Karten gibt es in der Vorverkaufsstelle, Steinweg 3 in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 81 39 24 und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es gilt 3G.

Eine Travestie-Show der Extra-Klasse gibt es am Freitag, 26. November, und Samstag, 27. November, ab 20 Uhr im Remmler Hof in Brome. Gina de l’Amore geht auf Männerfang. Der Eintrittspreis beträgt 24,90 Euro, der Vorverkauf findet unter www.remmlerhof.de im Internet, in der Postfiliale Brome und im Salon Rapunzel in Tülau statt.

Von der AZ-Redaktion