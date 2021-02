Landkreis Gifhorn

Corona hat das Leben im Landkreis Gifhorn im Griff. Aber nur oberflächlich. Denn eigentlich sind es die zwei- und vierbeinigen Tiere der AZ-Leser, die den Ton angeben. Das beweisen die vielen Einsendungen zur Mitmachaktion „Mein tierischer Freund“, bei der AZ-Leser Fotos ihrer Tiere einsenden konnten, die sie durch diese verrückte Zeit begleiten. Hier ist Teil 9 – Einsendungen sind leider keine mehr möglich.

Der Golden Retriever Henry ist der beste Freund von Petra Kristen-Wedekind und Familie – und das seit fast acht Jahren. „Er ist in dieser komischen Zeit unser aller Ruhepol, er freut sich in der Homeofficezeit darüber, dass alle zu Hause sind. Das nutzt er aus und stupst einen an, wenn er Streicheleinheiten möchte.“ Viele Mitbürger haben durch ihn schon ihre Angst vor Hunden verloren – vor allem die Kinder im Dorf. „Er schafft es immer wieder, einen auch zum Lachen zu bringen. Und wenn ich ihn mit zu meiner Mama nehme, bringt er auch sie zum Lächeln.“

Warme Gedanken ans Meer vertreiben die Zeit

„Harry und Felix sind ein tolles Team. Auch beim Spielen mit den Duplos ist Harry dabei und unterstützt Felix und er hilft der Familie über so manchen grauen Tag hinweg“, schreibt Reinold Wagner über den Familienhund.

Die beiden Beagle Eva und Hugo sind unzertrennlich. „Echt ein Herz und eine Seele“, verraten Britta und Mirko Neubrandt.

Die afrikanische Weißbauchigeldame Maja und ihre Schwester Mucki wohnen seit Mitte Dezember bei Lena Rathfelder und halten sie ordentlich auf Trab. „Zusammen warten wir jetzt darauf, dass das Wetter wieder besser wird. Solange vertreiben wir uns die Zeit mit warmen Gedanken ans Meer.“

Kimy, der Hund, und Micky, die Katze, liegen gerne ganz entspannt bei einem Mittagschlaf zusammen. Fotografiert hat die Szene Cornelia Mihatsch.

„Unsere Schäferhündin Emmy ist bei uns in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Barwedel zu Hause. Sie ist Wachhund und begeisterte Schlepperfahrerin. Sie ist auf dem Trecker immer die Erste und Letzte. Gerade in der Pandemie ist ein Hund ein wichtiger Ausgleich für das seelische Wohlbefinden und unsere Gesundheit“, betonen Günter Schulz und Anke Brandes.

Erst wird gemeinsam gefrühstückt, dann geht es ins Homeoffice – und Uwe Gakenholz ist dabei nie allein. Hündin Kira ist immer an seiner Seite – und zu zweit ist alles schöner.

Pepper ist eine scheue Katze – und blüht derzeit richtig auf

Was wäre ein gemütlicher Abend ohne unsere Dackeldame Greta auf dem Sofa?, fragt sich Familie Schübel. „Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten, aber wir vertragen uns immer wieder schnell. Greta ist ein Harmoniehund.“ Allerdings: „So ein Haustier macht auch viel Arbeit.“ Man sollte es nicht nur für die Corona-Zeit kaufen und danach wieder abgeben.

Was der Menschen Leid, ist Peppers Freud: Die scheue Katze von Jessica und Christian Bratherig blüht in der kontaktlosen Corona-Zeit förmlich auf. „Wir haben die Katze im Sommer 2019 vom Tierschutz übernommen. Zu dem Zeitpunkt war sie vier Monate alt. Artgenossen liebt sie abgöttisch, den Menschen gegenüber jedoch ist sie sehr scheu. Im Laufe der Zeit ist sie uns gegenüber immer zutraulicher geworden. Und fühlt sich sichtlich wohl bei uns. Wenn jedoch Besuch kommt, ist sie in ihrem Versteck verschwunden. Besucher kennen unsere Katze lediglich aus Erzählungen und von Fotos.“

