Landkreis Gifhorn

Aufatmen an vier Schulen in Gifhorn: An der Michael-Ende-Schule, der Freiherr-vom-Stein-Schule, der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und der IGS sind keine weiteren Schüler mit Corona infiziert. Das hat der Landkreis Gifhorn mitgeteilt, nachdem am Freitag alle Tests ausgewertet waren.

Insgesamt wurden demnach im Gifhorner Gesundheitsamt am Mittwoch, 2. September, 201 Menschen auf das Corona-Virus getestet. 158 von ihnen gehörten zu den Kontaktpersonen der zuvor positiv getesteten Schülerinnen und Schüler. Die restlichen Abstriche erfolgten aufgrund anderer Einzelfälle oder Aufnahmen in Pflegeheime.

Die Ergebnisse der Tests zeigen laut Landkreis Gifhorn: Alle 158 getesteten Schülerinnen und Schüler, Familienmitglieder und Lehrkräfte sind negativ. Sie haben sich folglich nicht bei den Schülerinnen und Schülern angesteckt.

Getestete bleiben noch in Quarantäne

Allerdings müssen alle 158 Kontaktpersonen sowie die positiv Getesteten noch bis zum 14. September in Quarantäne bleiben. Das schreiben die Richtlinien des Robert-Koch-Institutes vor, nach denen sich das Gifhorner Gesundheitsamt richtet. Darüber hinaus werden alle Kontaktpersonen Mitte nächster Woche nochmals getestet, um eine später auftretende Infektion auszuschließen.

Erst danach können die knapp 160 Personen wieder in die Schule oder zur Arbeit gehen. Laut Landkreis müssen allerdings nicht ganze Jahrgänge weiterhin zu Hause bleiben. Lediglich die Klassen, in denen es positiv auf Corona getestete Schülerinnen und Schüler gibt, bleiben weiterhin in Quarantäne. Alle anderen Schülerinnen und Schüler, die möglicherweise auf dem Schulhof oder auf dem Schulweg Kontakt zu den Infizierten gehabt haben könnten, gehören zur Kontaktkategorie 2. Durch die gängigen Abstands- und Hygieneregeln, sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, können Infektionen vermieden werden. Wie erfolgreich das klappt, zeigen die negativen Ergebnisse der Kontaktkategorie 1.

„Für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten die Infektionen an Schulen ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. Aber wir konnten auf unsere bestehenden Strukturen zurückgreifen. Die Teams, die Kontaktpersonen abstreichen, waren sofort einsatzbereit und andere Mitarbeiter kümmern sich um den telefonischen Kontakt, um Infektionsketten nachzuvollziehen“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel.

Insgesamt haben vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen in zwei Teams die rund 200 Abstriche an einem Nachmittag durchgeführt. Außerdem stellt das Gesundheitsamt sicher, dass telefonisch diejenigen angerufen werden, die sich in Quarantäne befinden, um den Gesundheitszustand zu überprüfen. Bisher zeigen alle Positiven höchstens leichte Symptome. Allen Infizierten geht es soweit gesundheitlich gut.

„Wir bedanken uns auch bei den betroffenen Familien und Lehrkräften, sowie den Schulleitern und der Stadt Gifhorn für die gute Zusammenarbeit“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Alle Betroffenen konnten sofort nach Bekanntwerden der positiven Fälle erreicht werden und erschienen für den Abstrich. Nur so können wir weitere Ansteckungen direkt verhindern.“

Mögliche Ursache der Infektionen ist bekannt

Die Ursache der Infektionen liegt laut Landkreis vermutlich darin, dass einzelne Familienmitglieder der Schülerinnen und Schüler aus Risikogebieten zurückgekommen sind. Innerhalb der Familien haben sich die Kinder dann angesteckt. Auch in dem Fall der Gifhorner Kindertagesstätte Gifhörnchen, wo Eltern eines Kindes positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, gibt es demnach gute Nachrichten. Sowohl das Kind der infizierten Eltern, als auch alle weiteren Kita-Kinder und Kontaktpersonen der Familie wurden negativ getestet. Die Familie, die sich infiziert hat, befindet sich weiterhin in Quarantäne, die Kita ist geöffnet.

Von Christian Albroscheit