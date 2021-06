Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg nutzt jetzt Öko-Strom der LSW

Gifhorn

Der Schutz von natürlichen Ressourcen ist wichtig, um die Lebensgrundlagen für eine nachhaltige Zukunft zu erhalten. Da die Energieversorgung bei der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg die größte Emissionsquelle darstellt, bezieht das Unternehmen für ihre Hauptgebäude in Gifhorn und Wolfsburg nun Ökostrom von der LSW Energie (LSW). „Für uns ist es ein Herzensthema, die Region lebenswert zu erhalten. Mit der LSW haben wir einen starken regionalen Partner an der Seite, mit dem wir unsere Klimaschutzziele weiter vorantreiben können“, so Dr. Patrick Kuchelmeister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Anhebung des EU-Klimaziels für 2030, wo nun 65 statt 55 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden sollen. „Durch den Wechsel zum Ökostrom-Produkt spart die Sparkasse jährlich rund 170 Tonnen Kohlendioxid (CO2) ein“, erläutert Jürgen Hüller, Geschäftsführer der LSW Energie.

Privat- und Gewerbekunden entscheiden sich immer öfter für klimaneutrale Produkte

Themen wie Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz verankern sich immer weiter im Bewusstsein der Gesellschaft. „Dieser Trend ist auch bei unseren Privat- und Gewerbekunden erkennbar, die sich immer öfter für klimaneutrale Produkte entscheiden, egal ob beim Strom oder beim Erdgas“, bestätigt Hüller das wachsende Interesse an nachhaltigen Energieprodukten. Auch die Nachfrage nach Beratungen zu Themenfelder wie beispielsweise Photovoltaikanlagen, Elektromobilität und Energieeffizienz ist gestiegen.

Sowohl die Sparkasse als auch die LSW setzen viel daran, die wirtschaftliche und auch ökologische Entwicklung in ihren Geschäftsgebieten zu fördern und aktiv mit zu gestalten, betonen Hüller und Kuchelmeister.

Von der AZ-Redaktion