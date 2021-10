Die Sieger der 1. Gifhorner Stadtmeisterschaft an der neuen Sportstation stehen fest

Gifhorn

Laufen, laufen, laufen: Das stand am Samstag in der Gifhorner Fußgängerzone am Ceka-Brunnen auf dem Plan. Zumindest für die 200 Jungen und Mädchen, die im Finale der 1. Gifhorner Sportstation-Stadtmeisterschaft dabei waren. Drei Grundschulen – Michael-Ende, Albert-Schweitzer und Gebrüder Grimm – hatten an dem Wettkampf teilgenommen.

Auf Schnelligkeit kam es nicht an bei diesem Wettkampf. Sondern darauf, für den Parcours möglichst genau acht Sekunden zu benötigen. Dann gab es auf der von Alexander Paes entwickelten Sportstation fünf Sterne. Sterne waren für den Wettkampf wichtig, um ins Finale zu kommen, das am Samstag ausgetragen wurde. Und auch da kam es auf die Sterne an – und das gleich in mehrfacher Hinsicht.

Denn wer fünf Sterne bekam, erhielt während der Finalrunde erst einmal einen Gutschein für einen heißen Kakao. Zudem war am Kaufhaus Schütte eine zusätzliche Sportstation aufgebaut. Wer dort optimal den Parcours durchlief und besagte fünf Sterne bekam, konnte sich über einen Hauptpreis in Höhe von 50 Schütte-Talern freuen – Gegenwert 50 Euro. Das schaffte allerdings keines der Kinder, die dort antraten – immerhin stand die Chance 1:3000.

Schütte-Chef Udo von Ey, zugleich Vorsitzender der City-Gemeinschaft, ist dennoch überzeugt von der Sportstation-Idee. „Die Kinder haben Spaß und bewegen sich. Als mir vor drei Jahren die Sportstation vorgestellt wurde, war ich begeistert. Alexander Paes bringt das super rüber. Wir haben diese Stadtmeisterschaft schon vor Corona geplant, und endlich konnten wir sie durchführen.“

Quasi zum warm werden liefen die Kinder vor dem eigentlichen Finale noch einige Wertungsläufe, aus denen sich in jeder der vier Klassen die besten 16 Teilnehmer qualifizierten. Dass die Aktion Spaß machte, zeigte nicht nur, dass viele Kinder bis zur Finalrunde am Samstag schon 30, 50, 100 oder zum Teil sogar mehr als 200 Läufe absolviert hatten – an ihrer Schule oder bei Veranstaltungen in Gifhorn, festgehalten auf einem persönlichen Laufarmband. Diese Bänder sind übrigens farblich verschieden. Ein grünes Band beispielsweise bekommt, wer mindestens 100 Läufe absolviert hat, ein Bronze-Band, wer 250 mal an der Sportstation gestartet ist. Silber gibt es für 500 Läufe, Gold für 1000 Läufe. Alle Schulen in Trägerschaft der Stadt Gifhorn verfügen mittlerweile über eine solche Sportstation.

Im K.O.-System traten dann die 16 Finalisten jeder Altersklasse gegeneinander an. Für die drei Erstplatzierten gab es jeweils einen hochwertigen Roller. Und: „Ich plane, die zwölf Gewinner noch einmal zu einer besonderen Siegerehrung einzuladen. Jeder der Top drei in den vier Klassen soll einen kleinen Pokal bekommen – der wie eine Sportstation geformt ist“, verriet Paes.

Das sind die Sieger

Den Sieg in der ersten Klasse holte sich Lion Reimann vor Alia Riaz und Fiete Köller. In der zweiten Klasse lag Musab Korkmaz vor Katharina Maria Weiße und Tom Plinski. Die Klasse drei entschied Louis Moritz Krüger für sich vor Erina Alijia und Marlene Gromann. In der vierten Klasse siegte Franka Feldhaus vor Karim Siala und Elisa Klein.

