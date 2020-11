Landkreis Gifhorn

Einen Stundenplan mal so eben neu aufstellen, das geht kaum. Und doch wäre das die Voraussetzung, damit die von Schülern genutzten Busse in Corona-Zeiten nicht mehr so voll sind. Kreisverwaltung, Schulleitungen, Elternvertreter und die VLG haben darüber diskutiert, wie eine Entzerrung zu erreichen ist. Die Schulen tun ihr Möglichstes.

„Wir überlegen noch, was sich umsetzen lässt“, sagt Stephan Lindhorst, Leiter der Oberschule Papenteich. Jedoch sei es nicht so leicht, den Stundenplan zu ändern. „Der ganze innerschulische Rhythmus hängt davon ab“, so Lindhorst, etwa durch Lehrer, die in Teilzeit arbeiten oder selber kleine Kinder haben. Der Schule seien deshalb Grenzen gesetzt.

Anzeige

Laut Landkreis können kaum zusätzliche Busse eingesetzt werden

Besonders vor der ersten Stunde und nach der sechsten sind die Busse, mit denen die Schüler fahren, voll. Mehr Busse einzusetzen ist laut Landkreis aber kaum möglich, weil die Kapazitäten bei den Fahrzeugen und Fahrern ausgereizt sind. Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Schüler sich auch in den Bussen an die Maskenpflicht halten. „Wir haben unsere Schüler extra noch einmal darauf hingewiesen“, sagt Leona Kötke, kommissarische Schulleiterin der IGS Sassenburg. Der Landkreis hat mittlerweile ein Merkblatt zu den Corona-Regeln in Bussen herausgegeben, das über die Schulen an die Schüler verteilt wird.

Auch wenn es schwierig einzuschätzen sei, wie viele Schüler wirklich den Bus nutzen, hat Leona Kötke festgestellt: „Die Busse sind voll.“ Und sie werden über den Herbst und Winter wahrscheinlich noch voller werden. Allein an der IGS haben 60 zusätzliche Schüler eine Winterfahrkarte bekommen.

Seit den Herbstferien sind die Busse noch voller geworden

Die Hauptschule Meinersen überlegt, die Schule grundsätzlich erst mit der zweiten Stunde beginnen zu lassen – mit der Folge, dass Schüler und Lehrer nachmittags eine Stunde länger bleiben müssten, und die neue erste Stunde – etwa in Krankheitsfällen – immer vertreten werden muss. Denn zur dritten Stunde fährt laut Rektorin Frauke Heisterhagen kein Bus mehr. „Die Schüler sagen, dass die Busse nach den Herbstferien noch voller geworden sind“, berichtet Heisterhagen.

Von Christian Albroscheit