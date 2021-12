Die Schneekönigin als Märchenmusical für die ganze Familie in Gifhorns Stadthalle

Gifhorn

Hans Christian Andersen Geschichte von der Schneekönigin entführt in eine wundersame Zauberwelt, wo auch Räuber und Eiswölfe ihr Unwesen treiben. Am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr ist das Märchenmusical in der Gifhorner Stadthalle zu sehen.

Die böse Schneekönigin will die ganze Welt beherrschen. Mit Hilfe eines teuflischen Spiegels entführt sie Kay. Der Junge ist ihr sofort blind ergeben. Doch sie hat nicht mit Kays Freundin Gerda gerechnet, die eine gefährliche Reise auf sich nimmt, um ihn zu retten. Auf ihrer Suche nach Kay muss Gerda süßen Verlockungen widerstehen. Sie begegnet Naturgewalten, Zauberfeen, magischen Tieren, Prinzen und Prinzessinnen und eisiger Kälte. Es ist Winter geworden, als Gerda ihr Ziel erreicht. Doch wird sie Kay in dem großen bedrohlichen Eispalast der Schneekönigin überhaupt aufspüren und befreien können?

Ein fantasievolles Familienmusical ab fünf Jahren

„Die Schneekönigin“ gehört zu den bekanntesten Märchen aus der Feder von Hans Christian Andersen. Das Theater für Niedersachsen aus Hildesheim inszeniert das zeitlose Märchen als fantasievolles Familienmusical ab fünf Jahren. Karten ab 9 Euro gibt es bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn, Tel. (05371) 80 81 36, oder online über die Website der Stadthalle (www.stadthalle-gifhorn.de). Es gelten für Erwachsene voraussichtlich die Corona-Regeln mit 2G-plus-Nachweis. Kinder bis 18 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Von der AZ-Redaktion