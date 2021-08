Die Leser haben gewählt: Das AZ-Autokino beginnt mit dem Film „Catweazle“

Gifhorn

Das wird lustig: Die Leserinnen und Leser haben entschieden, dass das AZ-Autokino-Wochenende am Freitag, 3. September, mit einem Familienfilm zum Lachen beginnt. Sie konnten wählen, welchen Film sie am liebsten zur Eröffnung sehen möchten, die große Mehrheit der Stimmen fiel auf „Catweazle“, den neuen Film mit Otto Waalkes. Und wenn es dann um 20.15 Uhr auf dem Conti-Teves-Parkplatz heißt: „Film ab“, können Klein und Groß mit verfolgen, wie der zwölfjährige Benny (Julius Weckauf) mit dem kauzigen Magier Catweazle (Otto Waalkes) auf die Suche nach einem Zauberstab geht.

Der Zauberstab muss dringend wieder her

Benny entdeckt Catweazle im Keller. Der kauzige Magier hat sich versehentlich aus dem 11. Jahrhundert in die Gegenwart katapultiert und kann nun nur noch mit Hilfe seines Zauberstabs wieder dahin zurückkehren. Aber der Zauberstab ist in den Händen der raffgierigen Kunstexpertin Dr. Metzler (Katja Riemann) – und die will ihn gewinnbringend versteigern. Regie führt Sven Unterwaldt, der mit Otto zusammen schon 7 Zwerge, Männer allein im Wald und Otto’s Eleven gedreht hat. Julius Weckauf hat in der Verfilmung des Hape-Kerkeling-Bestsellers „Der Junge muss an die frische Luft“ die Hauptrolle gespielt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Das Drehbuch stammt von Otto zusammen mit Bernd Eilert, seinem langjährigen Gag-Schreiber. Vorlage ist eine Fernsehserie des britischen Privatsenders Independent Television aus den 1970er Jahren.

Rund ums AZ-Autokino Die Filme: Freitag, 3. September, 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): Catweazle Freitag, 3. September, 23.15 Uhr (Einlass ab 22.30 Uhr): Fast & Furious 9 Samstag, 4. September, 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): Familienfilm: Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker Samstag 23.15 Uhr (Einlass ab 22.30 Uhr): Bohemian Rhapsody Sonntag 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): AutoKinoKult: Zurück in die Zukunft III Die Tickets: Vorverkauf bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, Samstag geschlossen. Vorverkauf im Famila-Fachmarktzentrum, Braunschweiger Str. 40 in Gifhorn, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr Online unter www.tickets-waz-online.de, www.reservix.de und www.eventim.de Eine Abendkasse gibt es nicht. Die Preise: Ein Ticket für zwei Personen kostet 19,50 Euro, das Einzelticket für Erwachsene kostet 11,50 Euro, Schüler und Studenten zahlen den ermäßigten Preis in Höhe von 8 Euro ebenso wie Fahrer von Oldtimern mit H-Kennzeichen Das sollte man unbedingt wissen: Der Ton wird über ein UKW-Signal ins Autoradio übertragen. Einen entsprechenden Hinweis auf die Frequenz erhalten die Zuschauer beim Einfahren. Wer kein UKW-fähiges Radio hat, kann leider keinen Ton empfangen. Gut wäre eine ausreichend geladene Batterie.

Für jedes Auto gibt es zwei Becher kostenloses Popcorn

Den Eröffnungsfilm des AZ-Autokino-Wochenendes präsentieren die Stadtwerke Gifhorn. Sie werden auch dafür sorgen, dass echtes Kino-Feeling in den Autos aufkommt: Für jedes Auto gibt es zwei Becher kostenloses, echtes Kinopopcorn aus der Popcorn-Maschine von Volker Schmid. Einlass ist ab 19 Uhr, und auch vor dem ersten Filmstart gibt es schon einen echten Hingucker: Heinrich Wulfes ist mit seinem knallroten Johnny-Cash-Cadillac wieder mit von der Partie und hat bereits zugesagt, dass für die VIP-Pakete für die 20.15 Uhr-Filme, die die AZ noch verlosen wird, wieder zwei besondere Kinosessel zur Verfügung stehen, die Sitzplätze in seinem Cadillac. Außerdem gehören zu den VIP-Paketen freier Eintritt und Verpflegung.

Von der AZ-Redaktion