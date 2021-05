Die Impfung ist der erste Schritt zur Bewältigung meiner persönlichen Corona-Krise

Gifhorn

Jetzt ist passiert, worauf ich seit vielen Monaten recht ungeduldig gewartet habe: Ich wurde zum ersten Mal gegen Covid 19 geimpft, und zwar in der Hausarztpraxis meines Vertrauens.

Als Bund und Länder am 6. Mai beschlossen, die Impfpriorität für den britisch-schwedischen Impfstoff AstraZeneca aufzuheben, schrieb ich postwendend eine Email an die Praxis der Hausärzte Dr. Ernst Backer und Dr. Michael Krause, um mich auf die Warteliste setzen zu lassen. Da ich sowohl vom Alter her (ich bin Mitte 40) als auch durch die „System-Irrelevanz“ meiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit vermutlich noch eine ganze Weile hätte warten müssen, bevor ich an der Reihe gewesen wäre, wollte ich die Chance ergreifen, als sie sich bot.

Der Terminvorschlag für die erste Impfung kam sehr zeitnah

Da ist er: Der Impfstoff für AZ-Mitarbeiterin Maren Kiesbye. Quelle: Maren Kiesbye

Mit Erfolg, schon am nächsten Vormittag bekam ich einen Anruf von der Praxis mit einem sehr zeitnahen Terminvorschlag für meine erste Impfung. Diesen nahm ich natürlich gerne und dankbar an, bedeutete er doch, dass das ungute Gefühl und die Bedrohlichkeit des vergangenen Jahres für mich persönlich ein Stück weit endet.

Meine Impfung bekam ich durch Dr. Backer. Im Vorgespräch klärte er mich darüber auf, warum die Corona-Impfung so wichtig sei: „Wenn Sie sich infizieren, sind Sie vielleicht zwei, vier oder sechs Wochen richtig krank, mit schweren grippeähnlichen Symptomen“, so Dr. Backer. „Und das ist nur der normale Verlauf von Corona. Bei einem schweren Verlauf wird auch die Lunge mit angegriffen, und Sie bekommen Atemnot.“

Auch vorsichtige Menschen können sich durchaus infizieren

Kein schöner Gedanke. Seit Corona Anfang 2020 in Europa ein Thema wurde, haben meine Familie und ich es bislang geschafft, uns nicht anzustecken. Vermutlich, weil wir alle unsere Kontakte drastisch reduziert haben und sehr vorsichtig mit der Situation umgehen. Aber uns ist bewusst, dass sich auch vorsichtige Menschen durchaus infizieren können, sei es in der Schule meines Sohnes, an der Supermarkt-Kasse beim wöchentlichen Einkauf oder durch die wenigen beruflichen Kontakte, die mein Lebensgefährte und ich haben.

Ausführliche Information: Dr. Ernst Backer klärte über die Impfung und ihre Chancen und Risiken auf. Quelle: Maren Kiesbye

Dr. Backer erklärte mir weiter, dass bereits wenige Tage nach der ersten Impfung die Gefahr eines schweren Covid-Verlaufes praktisch nicht mehr gegeben sei: „Bis zur zweiten Impfung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich infizieren, zwar erheblich reduziert, aber noch nicht ausgeschlossen. Schwer erkranken kann man allerdings praktisch nicht mehr“, sagte er mir. Der vollständige Impfschutz käme natürlich erst etwa zwei bis drei Wochen nach der zweiten Impfung zustande.

So läuft die Impfung in der Praxis von Dr. Backer und Dr. Krause Die Hausarztpraxis von Dr. Backer und Dr. Krause im Gifhorner Steinweg verabreicht wöchentlich rund 200 Impfungen, die wechselweise von den beiden Ärzten und auch den zwei angestellten Ärztinnen durchgeführt werden. Dafür wurden eigens vier Zeiteinheiten pro Woche angesetzt, in denen kein normaler Praxisbetrieb stattfindet. „Es impft immer nur einer von uns zur Zeit, damit die Praxis nicht zu voll wird“, erläuterte Dr. Backer. Am Montag und Dienstagnachmittag werden hauptsächlich jüngere Patienten mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft, am Freitagnachmittag und Samstagvormittag hauptsächlich über 60-Jährige mit AstraZeneca. Zwei Sprechstundenhilfen sorgen für eine perfekte Koordination, Patienten werden im Zehn-Minuten-Takt in die Praxis bestellt und warten entweder vor dem Sprechzimmer auf ihren Impftermin oder anschließend 15 Minuten im praktisch leeren Wartezimmer auf eventuelle Impfreaktionen. Ab 1. Juni soll für alle Impfstoffe die Impfpriorisierung komplett aufgehoben werden, und dann gilt es schnell zu sein: per Email oder Anruf an die Hausarztpraxis kann jeder ab 16 Jahren seine Impfbereitschaft aussprechen und um einen möglichst zeitnahen Termin direkt in der Praxis bitten.

Weiter klärte der Arzt mich über mögliche Impfrisiken und -nebenwirkungen auf und prüfte in meiner Patientenakte, ob ich Vorerkrankungen habe, die gegen eine Impfung sprechen würden. Mit meiner Unterschrift bestätigte ich erneut meine Impfbereitschaft.

Da ist er: Maren Kiesbye mit ihrem Impfpass. Quelle: Maren Kiesbye

Der Piks an sich war kurz und schmerzlos in die linke Schulter. Nach der Impfung musste ich 15 Minuten in der Praxis verweilen, da eventuelle allergische Impfreaktionen sich bereits in der ersten Viertelstunde bemerkbar machen würden. So könne der Arzt in einem solchen Fall sofort reagieren. Da es mir wie erwartet gut ging, verließ ich nach 15 Minuten die Praxis, glücklich in dem Wissen, dass für mich der erste Schritt getan ist, meine persönliche Corona-Krise zu bewältigen.

Ein paar Stunden nach der Impfung bekam ich Schmerzen in der linken Kopfhälfte und in den Gelenken. Unschön, aber durchaus erträglich. Weitere drei Stunden später waren sie wieder verschwunden. Ich stellte mir vor, wie mein Körper innerlich auf den Impfstoff reagierte, wie sich alle meine kleinen Antikörper-Soldaten formierten und einen Schutzwall aufbauten. Es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass mein Körper jetzt auf eine mögliche Corona-Infektion gut und schnell reagieren und mich vor einer schlimmen Erkrankung schützen kann. Noch beruhigender wird es sein, nach meiner zweiten Impfung mich und auch andere komplett schützen zu können, indem ich dem Virus auch nicht mehr als Überträger dienen kann.

Von Maren Kiesbye