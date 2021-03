Gifhorn

Die Gifhorner wollen raus in die Natur, und das auch gerne auf dem Fahrrad. Die Fachgeschäfte in der Stadt waren auch während des Corona-Lockdowns stark gefragt und freuen sich über eine hohe Nachfrage. Die ist teilweise so hoch, dass die Händler längst nicht jeden Wunsch erfüllen können – dafür können sie selbst aber nichts.

„Die Leute wollen raus“, hat Joel Thomas vom Gifhorner Radhaus festgestellt, und das ist auch eine Tendenz, die Hannes Frommelt vom Gazelle-Store bestätigt. Die Nachfrage nach Fahrrädern sei auch in Zeiten des Lockdowns ungebrochen groß gewesen. Sogar zu groß, sagt Joel Thomas. Denn die Hersteller und Lieferanten kämen da nicht mehr hinterher. Auf sein eigenes neues Fahrrad muss Joel Thomas 17 Monate warten, wie er selbst sagt. Und den Kunden geht es da nicht besser, jedenfalls wenn sie ein Rad haben möchten, das erst noch bestellt werden muss. „Die Leute wollen jetzt ein Rad fürs Frühjahr“, berichtet Joel Thomas.

Die Lieferzeiten für ein neues Fahrrad betragen bis zu eineinhalb Jahre

Auch der Gazelle-Store berichtet von Lieferzeiten von bis zu eineinhalb Jahren. „Wir können nur verkaufen, was da ist“, sagt Hannes Frommelt. Nicht alle Kunden haben dafür Verständnis, berichtet Joel Thomas. Zumal er auch einige Reparaturen wegen Lieferschwierigkeiten bei den Ersatzteilen nur mit Verzögerung vornehmen kann. Aber noch gibt es in beiden Geschäften Fahrräder. Gefragt sind derzeit E-Bikes, aber auch Mountain- oder Trekkingsbikes. Und auch Leasing-Modelle stehen bei den Gifhornern hoch im Kurs.

Lesen Sie auch: Darum ist Maxemilian Nilßon mit Leidenschaft Fahrradmechatroniker

Vom Lockdown war in den Geschäften wenig zu spüren. Zwar durften Kunden nicht in die Verkaufsräume und Beratungen fanden per Telefon statt. Aber Probefahrten waren erlaubt. „Die Nachfrage war sehr extrem“, berichtet Hannes Frommelt. „Und wer kommt, nimmt in der Regel auch ein Fahrrad mit.“

Mit den Lockdown-Lockerungen dürfen ab Montag auch wieder Kunden in die Geschäfte. Sowohl das Radhaus als auch der Gazelle-Store wollen aber defensiv an die Öffnung heran gehen. „Wir lassen immer nur eine Beratungsgruppe rein“, sagt Hannes Frommelt. Und auch Joel Thomas will die Kundenzahl stärker begrenzen als er eigentlich müsste. Am Samstag wollte er extra schließen, um sich auf den Montag vorzubereiten. „Wir freuen uns, wollen aber vorsichtig sein“, sagt er.

Lesen Sie auch:

Von Christian Albroscheit