Gifhorn

​Nach dem harten Winter – er wird uns mit seinen arktischen Temperaturen und dem Schneechaos sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben – haben wir uns alle wahnsinnig auf den Frühling gefreut. Vom blauen Himmel hat in den letzten Tagen mehrfach die Sonne gelacht. So richtig warm ums Herz wurde einem jedoch nicht. Jetzt soll’s in den Nächten sogar wieder Frost geben. Bibbern ist angesagt. Durchhalten, Besserung ist in Sicht, glaubt Ihr Uwe Stadtlich.