Noch liegt die Bühne in tiefster Finsternis, da erklingt schon schallendes Gelächter. Das steckt an. Ein guter Start in einen spritzigen Silvesterabend in Gifhorns Stadthalle. Vier Männer sitzen um einen Tisch, drei fallen sich immer wieder gegenseitig ins Wort und amüsieren sich prächtig. Der, um den sich die nächsten zweieinhalb Stunden fast alles dreht, kann zu dem Zeitpunkt noch nicht mitreden: Dr. Johannes Pfeiffer, Schriftsteller und Privatschüler, hat nie in seinem Leben eine Schule besucht, hat deshalb keine Erinnerungen an die Streiche, die andere Pennäler ihren Paukern gespielt haben. Die dank einer Feuerzangenbowle schon mächtig angeheiterte Runde beschließt, Abhilfe zu schaffen.

Die Geschichte des Oberprimaners Johannes Pfeiffer mit drei F – eins vor und zwei hinter dem Ei – ist hinreichend bekannt. Sätze wie „Sä sänd albern, sätzen sä sich“ oder „Die Dampfmaschin – da stellen mer uns mal janz dumm“ gehören beinahe schon zur Allgemeinbildung.

Der Klassiker, mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt, sorgt in Gifhorns Stadthalle als Stück des Altonaer Theaters für zweieinhalb Stunden Kurzweil mit viel Gelächter.

1944 wurde „Die Feuerzangenbowle“ nach dem Roman von Heinrich Spoerl mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle verfilmt. Das Altonaer Theater brachte das Stück in der Bühnenfassung von Wilfried Schröder und unter Regie von Axel Schneider nach Gifhorn, sehr dicht am Original. Und die Gifhorner nahmen das Angebot gerne an: „Erfreulicherweise haben wir doch etliche Tickets verkauft“, berichtete Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink – die Eigenveranstaltungen seien so kalkuliert, dass sie mit 2G-Regelung wirtschaftlich funktionieren.

Die Feuerzangenbowle vom Altonaer Theater bietet die Gelegenheit, für zweieinhalb Stunden einfach mal abzuschalten, sich zu amüsieren und Probleme vor der Tür zu lassen. Das zwölfköpfige Ensemble reizt den Witz des Stückes gekonnt aus, sorgt mit Überspitzung und Klamauk für unbeschwerte Unterhaltung, sei es Monika Häckermann, die in ihrer zweiten Rolle als Schulrätin wie ein Dragoner durchs Klassenzimmer fegt, oder Detlef Heydorn, der als Direktor Knauer – Spitzname „Zeus“ – bei seinen kuriosen Leibesübungen mit gutem Beispiel voran geht.

Das Prinzip der alkoholische Gärung und der selbstgebrannte Heidelbeerlikör

Das Publikum in der Stadthalle genießt den Abend hörbar. Es gibt viel Gelächter und Szenenapplaus, und in der Szene, in der Professor Schnauz mittels seines selbstgebrannten Heidelbeerlikörs das Prinzip der alkoholischen Gärung verdeutlichen will, bittet der schrullige Lehrer einen Herrn aus der ersten Reihe um Mithilfe beim Entkorken seiner Flasche. Die verschiedenfarbigen Socken des Professors Bömmel und der heimliche Hang zum Alkohol bei Pfeiffers Zimmerwirtin Windscheid (Monika Häckermann, die ein Bierglas auf Ex leert) – zahlreiche Details tragen zu diesem vergnüglichen Abend bei. Sowohl Franziska Schulze (Eva) als auch Ole Bielefeldt (Pfeiffer) stellen neben ihrer komödiantischen auch ihre gesanglichen Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis.

Kostüme und Bühnenbild überzeugen ebenfalls

Die Kostüme von Daniela Kock sind echte Hingucker mit den Cordjacken und Tweed-Anzügen, Gehröcken und Pullundern. Das Bühnenbild hat Axel Schneider so einfach wie effektiv gestaltet: Es gibt nur den Klassenraum mit dem leicht erhöhten Pult des Lehrers und alten Schulbänken sowie das Logierzimmer des Oberprimaners Pfeiffer bei Frau Windscheid quasi im Obergeschoss des Klassenraums auf einem Podest.

Von Christina Rudert