Die Faschings-Narren sind los – aber nur an einigen Gifhorner Schulen und Kindergärten

Landkreis Gifhorn

Tolles Treiben auf den Straßen, in Behörden, Schulen, Kitas und Privathaushalten? In diesen Tagen in den meisten Fällen eher Fehlanzeige – obwohl Karnevalszeit ist. Corona hat den Narren einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Kreative Ausnahmen gibt es lediglich in ein paar Schulen und Kindergärten.

Die DRK-Kindertagesstätte mit Krippe Wesendorf-Lerchenberg beispielsweise bietet Fasching aus der Tüte an. „Eigentlich herrscht in dieser Zeit großer Trubel in der Kita. Die Kinder sind immer ganz aufgeregt und freuen sich das ganze Jahr darauf. Es gibt kein anderes Thema:Wie verkleidest du dich zum Fasching? Es werden die Gruppenräume geschmückt und lustige Faschingslieder gesungen, die Partyvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Eigentlich…“, sagt Leiterin Rita Gottschlich. Doch dieses Jahr ist alles anders. Kein oder nur wenig Kinderlachen ist im Kindergarten zu hören. Die Mitarbeiter betreuen die Kinder in den Notgruppen und sind mit Dokumentation und Projektausarbeitungen beschäftigt.

Anzeige

Eine kleine Tüte voller Spaß für Karneval zuhause

„Um den Kindern durch diese schwierige Zeit zu helfen haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Jede Woche beliefern wir die Kinder mit Aktionen, die sie zu Hause mit wenig Aufwand und Hilfe erledigen können. So entstand die Idee für Fasching aus der Tüte.“ Gefüllt wurden kleine Tüten, die mit all den schönen Dingen für eine Faschingsfeier benötigt werden: Luftschlangen, eine Maskenbastelvorlage, Liedtexte, Spielvorschläge, Konfetti und natürlich ein paar Süßigkeiten gehörten dazu. „Wir hoffen, dass wir damit den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten und freuen uns jetzt schon auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen“, sagt Gottschlich.

Gleich zwei Tage Rosenmontag gibt es an der Grundschule in Jembke. „Wir bieten den Kindern an, verkleidet in die Schule zu kommen. Es wird neben dem planmäßigen Unterricht eine Stunde mit kontaktfreien Spielen gefeiert. Wir haben uns für Fasching am Montag und Dienstag (Lerngruppe A / B) entschieden, weil die Kinder schon so viel Schulleben entbehren müssen, da wollten wir ihnen in diesen Zeiten wenigstens diese Freude zugestehen. Für die Lehrkräfte heißt es dann: An zwei Tagen in Verkleidung erscheinen. Aber was tun Lehrkräfte nicht alles für die Kinder“, sagt dazu Leiterin Claudia Weiß auf AZ-Anfrage.

Das Thema Fasching spielt in diesen Zeiten eine untergeordnete Rolle an der Grundschule Calberlah. „Die Kinder sind tageweise nur im Wechsel da, so dass am Rosenmontag ohnehin höchstens die Hälfte der Klasse anwesend ist, es fehlen die Kinder, die auf Wunsch der Eltern im Distanzlernen sind. Ohnehin ist viel Lernzeit in den letzten Monaten verloren gegangen, der wieder aufgeholt werden muss. Dennoch wird es in den Klassen kleinere Aktionen geben, die von den Klassenlehrern festgelegt werden. So sind Spielstunden oder andere Aktivitäten für einzelne Stunden geplant“, sagt Rektor Peter Kleinschmidt.

Keine Feiern an den Grundschulen Wesendorf und Ribbesbüttel

Gedanken, wie Fasching unter Corona-Vorgaben gehen könnte, hat sich auch das Kollegium der Wesendorfer Grundschule gemacht. „Wir haben uns schweren Herzens entschieden, in diesem Jahr auf Faschingsfeiern zu verzichten. Im Wechselunterricht hätten wir nur die Hälfte der Schüler jeder Klasse in der Schule, was der Gruppe zu Hause gegenüber ungerecht wäre. Und selbst dann wäre es in ausgelassener Stimmung nicht möglich, Abstands-und Hygieneregeln einzuhalten“, erklärt Rektor Jörg Bratz.

Ähnlich sieht das Gabriele Meiners, Leiterin der Grundschule Ribbesbüttel. „Bei uns entfällt dieses Jahr unsere Rosenmontagsfeier. Mit Abstand feiern, finden wir als Kollegium sehr schwierig. Außerdem sind wir jetzt nach den schneefreien Tagen froh – und ich glaube die Eltern auch –, endlich wieder unterrichten zu dürfen.“

Von unserer Redaktion