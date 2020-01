„Die Dinge meiner Eltern“: Wenn Aufräumen aufwühlt

Gifhorn

„Die Dinge meiner Eltern“, ein bewegender Theaterabend von und mit Gilla Cremer, ist am Donnerstag, 30. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle Gifhorn zu sehen.

Schauspielerin Gilla Cremer nimmt die Zuschauer in jeder Szene dieses Schauspiels am 30. Januar um 20 Uhr mit auf eine bewegende Reise. Man kennt diese biografischen Schnitte, hat sie vielleicht selbst durchlebt und durchlitten: Den Tod der Eltern, das Auflösen von deren Haushalt, die Wucht der Emotionen, die aus der Vergangenheit heranrollen und auf die man nicht vorbereitet ist.

Da werden Erinnerungen wach

Schlichte Dinge – ein Spiegel, ein Koffer, eine Nähmaschine – die Erinnerungen wachrufen und von früher zu erzählen beginnen. Gilla Cremer hat diesen Stoff in einen bewegenden und zugleich schönen Theaterabend übersetzt: Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Mutter und Vater 60 Jahre lang gewohnt – nun muss es geleert werden. Wo fängt man an? Im Keller oder auf dem vollgestopften Dachboden?

Wenn das so einfach wäre

An jedem Gegenstand scheint noch so viel Leben zu hängen, ein vertrauter Geruch oder eine Geschichte. Behalten? Verschenken? Verkaufen? Wegwerfen? Erinnerungen an die Familie und die eigene Kindheit springen aus Schubladen, Schränken und Schachteln. Agnes stolpert über Briefe und Tagebücher, die nicht für sie bestimmt waren. Vor der Haustür steht der Container des Entrümpelungsunternehmens. „Was vom Leben übrig bleibt, kann alles weg“, hatte ihr der Unternehmer geraten. Wenn das so einfach wäre …

Karten für die Aufführung sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem an der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 80 81 36.

Von unserer Redaktion