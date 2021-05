Landkreis Gifhorn

Zum Wochenanfang sind die Corona-Zahlen erfahrungsgemäß niedrig, weil am Wochenende so gut wie nicht getestet wird und auch die Test-Ergebnisse aus den Laboren noch nicht vorliegen. Im Landkreis Gifhorn gibt es daher am Montagmorgen – so gemeldet vom RKI – keine neuen positiven Corona-Fälle. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 140, die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 79,3.

In den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn gibt es 18 aktive Corona-Fälle, weitere Neuinfektionen sind nicht dazu gekommen. Betroffen sind das Haus Niedersachsen in Oerrel, das DRK Pflegewohnhaus in Calberlah, das Haus Empatica in Osloß sowie das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Das DIVI-Intensivregister vermeldet sieben Covid-19-Patienten auf Intensivstation, von denen vier beatmet werden. Und Helios vermeldet sechs Covid-19-Patienten auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation und ebenfalls sechs Covid-19-Patienten auf Normalstation.

Von der AZ-Redaktion