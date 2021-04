Die Corona-Lage im Landkreis Gifhorn am Freitag

Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn liegt am Freitagmorgen laut RKI bei 90,1, die Zahl der neuen Corona-Fälle wird mit 26 angegeben, die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 159. Das Gesundheitsamt hat im Verlauf des Donnerstags 308 weitere Tests vorgenommen.

Die aktiven Corona-Fälle in den Städten, Samtgemeinden und Gemeinden. Quelle: Catherine Langlotz

In den Gebietseinheiten sieht die Lage aktuell so aus:

Stadt Gifhorn: 97 (- 134)

Stadt Wittingen: 18 (- 26)

Gemeinde Sassenburg: 34 (- 21)

Samtgemeinde Boldecker Land: 15 (- 13)

Samtgemeinde Brome 27 (- 32)

Samtgemeinde Hankensbüttel: 3 (- 12)

Samtgemeinde Isenbüttel: 12 (- 38)

Samtgemeinde Meinersen: 20 (- 22)

Samtgemeinde Papenteich: 28 (- 31)

Samtgemeinde Wesendorf: 23 (- 4)

Gesamt: 277 (- 333)

In den Alten- und Pflegeheimen gibt es 20 laufende Fälle, davon eine Neuinfektion. Betroffen sind das Haus Niedersachsen in Oerrel, das DRK Pflegewohnhaus in Calberlah, das Haus Empatica in Osloß sowie das Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen.

Von der AZ-Redaktion