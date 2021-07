Die Corona-Lage im Landkreis Gifhorn am Dienstagmorgen

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn ist die 7-Tage-Inzidenz minimal um 0,6 auf jetzt 17,0 gesunken. Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstagmorgen keine Corona-Neuinfektion vermeldet, die Gesamtzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt jetzt bei 30. Es bleibt bei insgesamt 190 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus. Das Gifhorner Gesundheitsamt hat am Montag elf weitere Tests vorgenommen, die Gesamtzahl der Tests liegt jetzt bei 25 612.

Nach wie vor benötigt keiner der Covid-19-Patienten intensivmedizinische Behandlung, das DIVI-Intensivregistern vermeldet keinen Intensivpatienten mit Corona.

Von der AZ-Redaktion