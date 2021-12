Die Corona-Lage im Landkreis Gifhorn: Inzidenz steigt auf 198,1

Landkries Gifhorn

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag im Landkreis Gifhorn wieder gestiegen, nachdem sie mehrere Tage in Folge gesunken war. Sie lag am Sonntag bei 198,1 (+ 13). Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 10 727 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet – das sind 77 mehr als am Vortag. In den vergangenen sieben Tagen sind 351 Neuinfektionen hinzu gekommen. Das Gesundheitsamt hat 34 392 (+17) Tests vorgenommen (Stand 17. Dezember). Es hat am Sonntag keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben, die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit weiter bei 231.

Kaum Veränderung in den Kliniken

Die niedersachsenweite Hospitalisierungsinzidenz lag am Freitag bei 5,9 (- 0,1). Die Intensivbettenbelegung betrug 10,7 Prozent (+0,1). Im Helios-Klinikum Gifhorn wurden laut DIVI-Intensivregister fünf Covid-19-Patienten auf Intensivstation behandelt, einer von ihnen wurde invasiv beatmet.

Hier können Sie sich testen lassen Nach und nach werden immer mehr neue Testzentren eröffnet, frühere Testzentren reaktiviert oder Testzeiten ausgeweitet. Wo es möglich ist, ist eine Terminvereinbarung im Vorfeld sinnvoll. Der Stand am 15. Dezember: Diese Testzentren gibt es im Landkreis Gifhorn derzeit, weitere sind in Planung: Croya – Dorfgemeinschaftshaus: Im wieder eröffneten Testzentrum gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 16 bis 19 Uhr, freitags und samstags geschlossen, sonntags 16 bis 19 Uhr. Bei Bedarf kann unter Tel. (0174) 71 03 744 ein verbindlicher Termin vereinbart werden. Stadt Gifhorn – Alter Postweg: Das Test-Zentrum im Alten Postweg 43 in Gifhorn ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist unter Tel. (01 52) 13 57 17 07 oder Email testzentrum-alter-postweg@gmx.de möglich. Stadt Gifhorn – Kaufland-Parkplatz (ehemals Real): Neueröffnung am Mittwoch, 8. Dezember; der separate Container von DeinCoronaTestzentrum ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de. Stadt Gifhorn – Ratsweinkeller: Das Testzentrum im Ratsweinkeller, Cardenap 1 ist montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 52) 26 88 09 88 oder online unter www.deincoronatestzentrum.de. Groß Schwülper – Okerhalle: Das Testzentrum in der Okerhalle Groß Schwülper, Hauptstraße 20a, ist montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist online unter www.braunschweig-testet.de möglich. Isenbüttel – Roth-Feierwerk: Das Testzentrum in Isenbüttel, Gehrenkamp 1a, hat die Öffnungszeiten erweitert. Es ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich online unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de möglich. Meine – Wiesenweg: Das Testzentrum im ehemaligen Gebäude der Firma Portas im Wiesenweg 9 ist jetzt montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist möglich unter Tel. (01 72) 53 80 560 oder online unter www.coronaschnelltest-meine.de Meinersen – Am Marktplatz 12: In der Physiopraxis Gerkens gibt es nach vorheriger Terminabsprache montags bis sonntags zwischen 7 und 19 Uhr Tests. Termine können per www.testzentrum-gifhorn.de vereinbart werden. Rühen – Sportheim: Im Sportheim des SV Blau Weiß Rühen, Giebelstraße 56, sind montags bis samstags jeweils von 15 bis 19 Uhr Tests möglich, eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Wesendorf – Celler Straße: Das Testzentrum der Dachstiftung Diakonie in der Celler Straße 2 hat ebenfalls die Öffnugnszeiten erweitert, es ist montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Terminvereinbarung ist ausschließlich telefonisch in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 möglich. Westerbeck – Bürger-Begegnungsstätte: Im früheren Gasthaus Torfhaus an der Hauptstraße 54 wird montags bis samstags zwischen 15 und 19 Uhr getestet, eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Bitte Personalausweis mitbringen, Betreiber Ilios empfiehlt zur Verfahrensbeschleunigung die Nutzung der App PassGo. Weyhausen – Unser Aller Ort: Das Testzentrum von Löwen-Fitness in der Neuen Straße hat montags bis samstags von 8 bis 17 Uhr sowie sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Wittingen – Rewe-Parkplatz: Das Testzentrum DeinCoronaTestzentrum hat geöffnet montags bis sonntags von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Terminvereinbarung unter www.deincoronatestzentrum.de. Hankensbüttel - Otterzentrum: Das Testzentrum im Otterzentrum öffnet von Montag bis freitag jeweils von 15 bis 19 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Betreiber Ilios empfiehlt zur Verfahrensbeschleunigung die Nutzung der App PassGo.

Von der AZ-Redaktion