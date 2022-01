Gifhorn

Die Polizei bilanziert den Protest gegen Corona-Maßnahmen plus Kundgebung auf dem Marktplatz am Montagabend. Zwei Versammlungen liefen friedlich und ohne Vorkommnisse, bei der größten Versammlung mit bis zu 700 Teilnehmern – so die Schätzung der Polizei – wurden zwei Beamte leicht verletzt, insgesamt leiteten die Polizeikräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren im zweistelligen Bereich, Strafanzeigen im einstelligen Bereich ein.

Demnach gab es zunächst drei Versammlungen, später kam eine vierte, nicht angemeldete hinzu. Zunächst fand von 18.10 bis 18.30 Uhr auf dem Schillerplatz eine Versammlung von vier Personen unter dem Motto „Grundgesetz bewahren – Spaltung verhindern“ statt. Zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr trafen sich etwa 200 Personen auf dem Marktplatz unter dem Motto „Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie“. Beide Versammlungen verliefen laut Polizei friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Die Teilnehmerzahl des „Montagsspaziergangs“ wächst auf etwa 700 Personen an

Die dritte Versammlung war unter dem Motto „Transparenter politischer Dialog“ angemeldet. Hierzu versammelten sich laut Polizei zunächst etwa 300 Teilnehmende auf dem Schützenplatz, nach und nach sei die Teilnehmerzahl auf etwa 700 Personen angewachsen. Schon zu Beginn des Aufzugs wurde der Versammlungsleiter durch die Polizei mehrfach darauf hingewiesen, die Teilnehmenden zum Tragen einer FFP2-Maske oder vergleichbaren Mund-Nase-Bedeckung aufzufordern. Da diesem Hinweis nicht durchgehend nachgekommen wurde, erfolgte eine Lautsprecherdurchsage mit Hinweisen auf die Auflagen durch die Polizei.

Nach Beginn des Aufzugs gab es laut Polizeisprecher Christoph Nowak zwei Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte, zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Als die so genannten Montagsspaziergänger über die Allerstraße auf die Braunschweiger Straße bog, mussten sie vor den Schranken des Bahnübergangs warten. Hier wurden die Teilnehmenden erneut durch den Versammlungsleiter und durch die Polizei zum Tragen der entsprechenden Maske hingewiesen. Da eine Vielzahl der Teilnehmenden weiterhin keine entsprechende Mund-Nase-Bedeckung trug, wies die Polizei ein weiteres Mal auf die Auflagen hin und kündigte Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Teilnehmenden an. Der Versammlungsleiter entschied daraufhin, gegen 19.40 Uhr die Versammlung für beendet zu erklären, was er per Lautsprecher mitteilte. Gegen mehrere Teilnehmende wurden im Folgenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung der Auflagen eingeleitet.

Verstöße gegen die Allgemeinverfügung der Stadt zur Maskenpflicht

Etwa 200 Personen spalteten sich laut Polizeiangaben von der Versammlung ab und marschierten über Poststraße, Winkeler Straße und Am Freitagsmoor wieder auf die Braunschweiger Straße. Die Polizei wertete diesen Marsch als weitere Versammlung, Polizeikräfte stoppten den Aufzug am nördlichen Ende der Braunschweiger Straße und riefen über Lautsprecher auf, dass sich eine Versammlungsleiterin oder ein Versammlungsleiter bei den Einsatzkräften melden solle. Dies geschah auch nach mehrfachen Aufrufen nicht.

Die Polizei wies per Lautsprecher auf die Auflage zum Tragen einer FFP2- oder vergleichbaren Maske gemäß der Allgemeinverfügung der Stadt Gifhorn hin. Der Auflage kamen einige Personen nicht nach, weshalb die Beamten weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiteten. Teilnehmende, die eine entsprechende Maske trugen, konnten der Versammlung weiterhin beiwohnen oder diese verlassen. Die meisten entschieden sich, die Versammlung zu verlassen, sodass sich nach kurzer Zeit keine Personen mehr auf der Braunschweiger Straße aufhielten.

Von der AZ-Redaktion