AZ-Marketingleiter Florian Schernich strahlt: „Die Stimmung war super“, zieht er eine uneingeschränkt positive Bilanz vom AZ-Autokino. Knapp 1000 Besucher genossen die fünf Filme, einige sahen sich sogar beide Filme hintereinander an oder kamen an mehreren Abenden. Voraussichtlich geht’s nächstes Jahr in die dritte Runde.