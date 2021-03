Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Gifhorn steigt im Februar leicht an

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn waren im Februar 4 646 Menschen arbeitslos, 127 oder 2,8 Prozent mehr als im Januar und 769 oder 19,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie die Statistik der Agentur für Arbeit Helmstedt ausweist. Die Arbeitslosenquote beträgt damit 4,8 Prozent und liegt um 0,7 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau.

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Februar ist saisonal üblich. Mit den milden Temperaturen werden die Außenberufe beziehungsweise die witterungsabhängigen Branchen jetzt nach und nach wieder ihre Tätigkeiten im gewohnten Umfang aufnehmen“, setzt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt, auf Entspannungen in den nächsten Monaten. Immerhin wurden im Februar bereits 180 Arbeitsstellen gemeldet, im Januar waren es 146 gewesen – allerdings beträgt der Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat 66 Stellen oder 26,8 Prozent.

Frisch beendete Ausbildungen lassen die Arbeitslosenzahlen steigen

Ulf Steinmann Quelle: privat

„Des Weiteren haben wir im Vergleich zum Vormonat vor allem einen Anstieg bei den arbeitslosen jungen Menschen zu verzeichnen. Das ist auf die Abschlüsse der dreieinhalb- beziehungsweise zweieinhalbjährigen Ausbildungen zurückzuführen. Wir rechnen damit, dass viele dieser frisch ausgebildeten Fachkräfte Fuß auf dem Arbeitsmarkt fassen werden und wir im März einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnen können,“ so Steinmann, der die Notwendigkeit der frühzeitigen Berufsorientierung betont: „Trotz der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Fachkräften weiterhin groß. Das Thema Ausbildung ist für unsere Region daher von größter Bedeutung. Den jungen Menschen empfehle ich, sich frühzeitig mit unserer Berufsberatung in Verbindung zu setzen und gemeinsam eine geeignete Ausbildung zu finden.“ Die Berufsberatung ist unter Tel. (0 53 71) 80 63 33 erreichbar sowie online unter www.arbeitsagentur.de/kannsteklicken, es gibt auch die Möglichkeit einer Videoberatung.

Im August waren 321 Betriebe im Landkreis in Kurzarbeit

Zum Thema Kurzarbeit weist die Statistik für den Agenturbezirk Gifhorn für März 2020 bis Januar 2021 insgesamt 1 667 geprüfte Anzeigen für insgesamt 17 126 Personen aus. Die vorläufigen Zahlen für den Februar zählen 102 Anzeigen für 1 826 Personen. Für die tatsächlich umgesetzte Kurzarbeit nennt die Statistik die Zahlen vom August: Da waren im Landkreis Gifhorn 321 Betriebe mit 3 240 Mitarbeitern in Kurzarbeit.

Von der AZ-Redaktion