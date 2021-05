Die Aktion „Offene Gärten“ im Landkreis Gifhorn startet am 16. Mai

Es geht wieder los: Wer Anregungen für die Gestaltung des eigenen Gartens sucht oder mit Gartenfreunden und anderen Gleichgesinnten ins Gespräch kommen will, ist bei der Aktion „Offene Gärten“ des Kreislandfrauenverbands Gifhorn genau richtig.

