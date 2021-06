Die AZ wollte es wissen: Wie verbringen die Gifhorner ihren Sommerurlaub?

Gifhorn

Die Sommerferien stehen vor der Tür, das Wetter spielt mit – und zumindest derzeit auch die Corona-Inzidenz. Die Zeichen für den Sommerurlaub stehen also gut. Die AZ wollte von ihren Leserinnen und Lesern in einer nicht repräsentativen einwöchigen Online-Umfrage wissen, wie sie ihren Sommerurlaub verbringen. 198 Gifhorner und Gifhornerinnen gaben Antwort.

Sind die Deutschen auch in diesem Jahr Reiseweltmeister, wenn es um Auslandreisen geht? Wenn ja, dann dürften die Gifhornerinnen und Gifhorner daran wenig Anteil haben. Nur 35 der 198 Teilnehmer der Umfrage – das sind 17,7 Prozent – zieht es richtig in die Ferne. „Wir sind schon so lange nicht mehr verreist. Deshalb fliegen wir jetzt ins Ausland“, gaben sie zur Antwort.

Verreisen ja – aber nur innerhalb Deutschlands

Griechenland, Mallorca, Türkei und Spanien stehen derzeit hoch im Kurs, heißt es von den Reisebüros im Landkreis auf AZ-Anfrage, wohin denn die Gifhorner und Gifhornerinnen verreisen wollen. Vor allem das Wetter und der Verzicht auf Reisen in den vergangenen Monaten treibt in die Ferne.

Aber es gibt auch die andere Urlauberfraktion: Verreisen ja – aber bitte auf Nummer sicher. Noch gibt es schließlich viele Risikofaktoren: Noch sind nicht alle Menschen geimpft, auch im Ausland nicht, und die Mutationen könnten schnell dafür sorgen, das aus einem derzeitigen Reisegebiet ein Risikogebiet wird. „Wir freuen uns, endlich mal wieder verreisen zu können, sind aber lieber noch vorsichtig und bleiben in Deutschland“, gaben dann mit 78 Klicks 39,4 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Dafür müssen sie zwar nicht zwingend auf Strandurlaub verzichten – schöne Strände gibt es auch an der Nord- und der Ostsee. Aber die Preise für Reisen in Deutschland haben merklich angezogen.

Den größten Anteil machen haben die Antworten „Das ist uns alles noch zu unsicher – wir machen es uns im Urlaub zuhause schön.“ 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – immerhin 42,9 Prozent – wollen überhaupt nicht verreisen. Weder ins Ausland noch innerhalb Deutschlands.

Coronabestimmungen und Hygieneregeln einhalten

Wohin die Reise auch gehen soll: Die Coronabestimmungen und Hygieneregeln sollten überall beachtet werden, auch wenn die Inzidenzen derzeit niedrig sind. Wichtig ist es, informiert zu bleiben, um keine bösen Überraschungen zu erleben, wenn die Inzidenzen steigen. Mund-Nasen-Schutz und Impfpass – sofern schon Impfungen erfolgt sind – gehören ins Gepäck. Sinnvoll ist auch ein Corona-Versicherungsschutz für Reisen.

Von der AZ-Redaktion